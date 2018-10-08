紅葉少棒之父 林珠鵬縣旗覆棺

「紅葉少棒之父」林珠鵬校長祭奠，由台東縣長黃健庭（右五）擔任主祭，並以縣旗覆棺。（莊哲權翻攝）

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中國時報
莊哲權／台東報導

手創紅葉國小少棒隊，50年前擊敗世界冠軍日本和歌山隊，燃起我國棒球魂的「紅葉少棒之父」林珠鵬日前仙逝，7日在台東市立殯儀館舉行公祭，由縣長黃健庭主祭，4名校長以台東縣縣旗覆棺，感念他一生對國內棒壇的奉獻。

「紅葉少棒之父」林珠鵬校長日前不慎跌倒，於9月28日仙逝，享年86歲，7日上午家奠及公奠，由縣長黃健庭主祭，現任紅葉國小校長黃子誠及陳俊源、邱明忠、李思齊等3位校長以台東縣縣旗覆棺，黃子誠也率領第1代紅葉少棒4位老隊員覆蓋校旗，備極哀榮。

林珠鵬於1963年至紅葉國小擔任校長，為吸引當地布農小孩上學，組成棒球隊，草創初期，在刻苦的環境下以石為球、以棍為棒，並在樹幹上綁廢輪胎練習揮棒。

1963年6月紅葉少棒隊參加縣長盃少棒賽，初試啼聲便獲冠軍，1965年至1968年間征戰台灣各地更是所向披靡，逐漸引起國人關注；最膾炙人口的莫過於1968年8月25日以7Ａ比0的懸殊比數擊世界冠軍日本和歌山少棒隊，成為中華少棒隊史上最具傳奇性的隊伍。

林珠鵬先後調到南王、富岡、卑南、鹿野、太平等國小服務，每到1校就組織少棒隊伍，培育出多位棒球菁英，對於棒球運動的推廣不遺餘力。

台東縣體育發展基金會董事長陳劍賢表示，林珠鵬校長一生奉獻給台灣棒球，該基金會將秉持他的志業，讓紅葉精神永流傳。

(中國時報)

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