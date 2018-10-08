2018年10月08日 04:11 中國時報 廖元豪

促進轉型正義委員會主委黃煌雄6日請辭終於獲准。作為一個長期觀察黃先生政治生涯的人，固然樂見其求仁得仁，免掉了「晚節不保」的歷史評價，然而這也更體現出民進黨所謂「轉型正義」的荒謬，以及《促進轉型正義條例》本身的嚴重瑕疵。王安石曾說「雞鳴狗盜之出其門，此士之所以不至也」，日後來接任主委的人，大概也是張天欽者流，而促轉會的運作不是一事無成，就是徹底成為東廠鷹爪！

「轉型正義」的確抓住人們對「過去之不正義」的痛恨、痛悔情感，所以人們在情緒上可以理解「追究過往不法」或「還我清白」的訴求。但民進黨挾其執政優勢，粗暴推出的「轉型正義」措施卻注定流於政治鬥爭、圖利自身的工具，徒然讓「轉型正義」擔了臭名；再加上當今執政黨的師心自用，促轉會實在難以細緻地對過往的歷史事件，平心靜氣地權衡判斷，而會有著強烈的政治壓力去「找國民黨麻煩」。在這樣的氛圍與架構下，想要超越黨派認真做事的人，哪裡能在主委位子上待下去？

《促轉條例》本身的問題就一大堆，最基本也最嚴重的瑕疵就是居然沒有定義何謂「轉型正義」！整部條例充滿了「威權」、「自由民主憲政秩序」等空泛用語，結果就是用同樣空洞的詞彙來界定空洞的「轉型正義」，這當然就淪為「促轉會說了算」。

例如，《促轉條例》第4條規定促轉會有權徵集「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序而蒐集、製作或建立之政治檔案相關資料」，但請問怎樣的資料與蒐集方式叫做「違反自由民主憲政秩序」？憲法上要界定「自由民主憲政秩序」可是要由大法官來判定的，促轉會諸公有這個能力嗎？第3條第一款畫定了「威權統治時期」，也只界定了「時間」，卻沒有界定何謂「威權」。難道這段時期的所有政府決策者統統是威權統治者？今日許多綠營人士的父執輩也曾於這個「威權統治」的時代在政府中擔任重要人員，服務社會造福百姓，他們都是為虎作倀？這段期間任何的政策都是威權統治遺跡，包括九年國民教育與耕者有其田等正確而廣受讚許的政策？

威權統治，在政治學或憲法學上，有其嚴謹的定義，不能隨口亂說。而威權統治時期的「成果」是否要不分青紅皂白，都用「以今非古」的角度來否決？當然不是！重新解讀歷史，追查並界定過去的事件，是非常細膩而且複雜的工作。尤其在解嚴超過30年的今天，「翻案」或「追究」更沒有急迫性，民進黨政府卻急著制定一個沒有定義的空洞條例，空白授權一個先天不足、沒有完整組織法的依據，只能靠著凶狠與自甘鷹犬亂吠來嚇人的促轉會去亂搞一通，動機昭然若揭。

黃煌雄在這個困難的環境下，似乎想要力挽狂瀾，讓促轉會稍微維持一點格調。但沒格調的法律與組織本來就會攆走這種天真小白兔。現在想搞轉型正義的人，要的不是黃煌雄心中「以正義取代威權」的價值，而是要以「我們的威權來取代他們的威權」，就此來看，黃主委辭職是明智的。只是，台灣人民能不能明智地要求執政黨改弦易轍，別再這樣轉型粗暴了？

（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)