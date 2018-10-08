一個無力可回天的孤臣

2018年10月08日 04:11 中國時報 王玉佩

黃煌雄閃辭促轉會主委，雖說在政壇投下震撼彈，但此一結果其實並不讓人意外，因為黃煌雄主持促轉會的理念顯與綠營迥異，他的去職真正是「道不同不相為謀」的具體明證。

黃煌雄在發給媒體的辭職信中坦言：張天欽召集同仁研商，藉「人事清查」打擊侯友宜的「九一二事件」，不僅使成立之初就備受爭議的促轉會，蒙上難以承受的「東廠」汙名，更加深朝野政黨的疑慮與對立，使轉型正義工程雪上加霜，舉步維艱。這番話，透露了黃煌雄對促轉會未來難以獲得社會信任的不安與憂慮，這也是他能得社會尊重卻難以見容於綠營的關鍵所在。

雖說出自綠營體系，黃煌雄的行事素有清望，一般風評尚佳，所以由他出任促轉會主委藍軍亦能接受，然而，這樣一位有心秉持客觀立場，以實踐所謂轉型正義「真相」、「公義」與「和解」為己任的主委，或許是社會大眾所期待，但顯非是綠營所喜。

因為，綠營設立促轉會的真正目的，不就是清算、鬥爭，黃煌雄固然可做「擋箭牌」，便於抵擋外界的批評與藍軍的反撲，但其所思、所為終究與綠營主子的心意有所差異，由其擔任主委自是過渡之安排，待得一段時日必將另請「高明」，否則促轉會的設立豈非白費功夫？

其實，在民進黨再度執政後，無論是在行政、立法、監察部門，甚至中選會裡，都不乏有「張天欽」，這些以效忠綠營政權為使命的「張天欽們」，他們的主要任務就是置國民黨於死地，讓這個「外來政權」永無翻身之日，至於手段是否粗糙、吃相是否難看，則全然不必在乎。

張天欽膽敢大言不慚指促轉會升格為「東廠」，即是這種「唯我獨尊」心態的表露，其他部門的「張天欽」，例如矢志專門對付辦扁司法官的監委陳師孟、因反空汙公投成案而哭泣的中選會主委陳英鈐等，何嘗不是不同形態的「張天欽」，他們雖然未「正式」宣示自己是「廠衛」，但其行徑與「廠衛」有何差別？

黃煌雄說他的辭職是為超越政黨輪替的轉型正義「留下空間」，讓促轉會得以「浴火重生」，然而，如果綠色政權偏差心態不改，黃煌雄的去職絕無可能讓促轉會浴火重生，政黨的對立與仇恨也不可能有緩和餘地。

在這個充斥「張天欽們」的政權下，黃煌雄不過是個無力可回天的孤臣，與其繼續做個如同廣告看板的「傀儡」，不如選擇歸去，似乎才是他的最佳選擇。（作者為作家）

(中國時報)