故宮珍品豈容政治展出

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中國時報
劉世林

最近故宮珍品外借在國內外都引起爭議，國寶展出地點降格，不僅讓人質疑有政治考量，國寶的安全性更令人憂心。

媒體報導故宮「翠玉白菜」11月將移師到台中花博展出。就台中市長林佳龍的立場而言，爭取讓中部百姓能有一睹國寶的機會，且又能為花博增添光彩，甚至為本身的選戰加分，出發點尚符合情理。但作為故宮院長的陳其南輕易允諾，做法是否得當，則有可議之處。

「翠玉白菜」舉世無雙，非但是台北故宮最吸睛的展品，也屬國寶，這是中華民族文化的遺產，亦且是世界文化遺產，當然「應該」提供更多人欣賞，不只台北人、台灣人，甚至應該讓全世界的人都有機會欣賞到。但故宮的珍品外借展出時，應該慎重考量展出的環境是否具備應有的條件，安全能否確保，以及借展的單位是否具備保管能力，舉凡這些條件都應由專家認可。除了國際級的博物館之外，就算是到地方性的博物館展出都要謹慎評估了，更何況是像花博這樣的臨時場地，實在令人質疑花博的執行團隊能否提供專業的展示環境，例如溫度、溼度、照明等，尤其是保安問題。

報載為了「翠玉白菜」11月移師台中花博展出，故宮打算以34萬元保費為「翠玉白菜」投保5.5億元保險，但即使有保險，「翠玉白菜」一旦有所損傷，再多的賠償也無法挽回了。

同時也有立委揭露，故宮將在2020年東京奧運時赴日展出，且合作館方為東京文化村博物館、石川縣立博物館（金澤）、福島縣立美術館等非一級美術館，質疑故宮自貶身價。故宮以台日交流為名，降尊以求，令人難過。台灣雖小，但台北故宮卻擁有人類歷史上傲人的「中華文明」珍品，這批中華民族的文化遺產不應被執政者的「政治利益」所利用，而任意借展。故宮院長陳其南在歷史文化專業上的造詣受人尊敬，希望他能為故宮做出理性的決策，不要被政治所迷惘。（作者為警察大學退休教授）

(中國時報)

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