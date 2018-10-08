2018年10月08日 04:11 中國時報 汪渡村、王偉霖

拜製程及技術精良之賜，台灣在全球高科技產業供應鏈中占有一席之地，技術雖多為商業應用，但不少兼具國家經濟、軍事國防上的重要意義，除了是產業營業祕密外，也被視為敏感科技。

近年來，我國產業技術文件遭有心人士竊取，或以惡意挖角取得敏感科技的事件時有所聞。企業固可依《營業祕密法》等主張權利，或向法院聲請對跳槽員工核發定暫時狀態處分，避免被競爭對手利用。然而，法院訴訟常因緩不濟急，致無法及時防堵營業祕密外洩。

現階段管控敏感科技的輸出，多依靠《營業祕密法》、出口管制法規、國家安全法規或行政機關依政府科研規範加以限制，但上述法令仍有不足之處。

目前政府正積極推動「敏感科技保護法」立法，草案對敏感科技的定義除對國家安全及公共利益有重大影響的「高敏感性」與「特殊性」之科學資訊，同時也必須符合非一般涉及該類資訊之人所知、因其祕密性而具有實際或潛在之經濟價值、權利人已採取合理之保密措施等條件，至於敏感科技的項目與輸出國家及地區的認定另行公告。凡被定義為敏感科技項目，未經科技部審查同意不得公開許可或輸出。對違法者可處7年以下有期徒刑，或併科3000萬元以下罰金。

國內高科技業者對草案主要的憂慮可歸納如下：該法是以建立敏感科技管理機制為名，實則以事先審查的手段，管制企業的技術輸出；事前審查反有可能使機密外洩；技術研發、創新將停滯不前，該法一旦通過，形同是「禁止大家與台灣合作」；恐不利企業在全球的專利布局等；對違反該法的企業負責人科以高度刑責，更是不合理。

其實，該法對敏感科技的定義與營業祕密的定義差異性不大，為免發生受《營業祕密法》保障即受「敏感科技法」的拘束，進而出現業界所擔憂之狀況，並引發政府過度管制人民財產權的疑慮，建議主管機關應謹慎評估立法的必要性；如有必要立法，則該法必須增加指定敏感科技，除考慮國家安全、國民利益外，應一併衡量產業技術的國內外市場比率、相關技術領域趨勢，且必須遵守在最小必要限度內指定的原則，以兼顧公私法益之保護與平衡，以免真的發生業者所擔憂的「立這法的目的是要毀滅台灣的科技研發嗎？」

（作者汪渡村為銘傳大學法律系教授，王偉霖為銘傳大學財金法律系教授兼系主任）

(中國時報)