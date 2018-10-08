環團魔幻發電

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中國時報
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上周行政院長賴清德釋出「觀塘換深澳」的政策可能，不僅凸顯蔡政府綠能政策的困窘，也暴露了環保團體的末路。

個別來看，環保團體幾無例外反核電，因為擔心核電廠輻射外洩，核廢料又無法處理；反深澳電廠，則是因為燃煤電廠排放高、汙染重；反觀塘的第三接收站，是因為破壞當地藻礁生態，當然不能接受。環團反對、抗爭自有一套道理。

但當綜合來看，卻覺得環團的荒謬難以被民眾接受，因為既不要核電又不要煤電，搞天然氣發電要蓋接收站，還是被反對抗爭，那環團到底要什麼？是要告訴民眾不要用電、讓製造業外移，只要環保不要經濟成長？如此極端，恐怕沒有一個民眾會支持吧？

環團曾嘗試解套，例如倡議多用綠電，甚至說出「百分之百綠電」，但稍有專業者都知道，不穩定的綠電占發電的比重不能太高，否則會造成電網不穩定甚至崩潰。百分之百綠電實屬虛幻，更別提綠電貴森森，環團願意告訴民眾電費要大漲嗎？

還有要大家「努力節電」，但實際上只要經濟成長，用電必增，更何況民眾生活品質的提升，用電需求也會增加。至於說核廢料無法處理，則更是外行，全世界有500座的核電機組在運作，核廢料當然有穩當的處理方式。

國外許多環團與環保人士這幾年已經轉向，不再反核，因為減碳的重要與優先性更高。相較於火電，核電反而被視為乾淨的供電方式，只有國內環保團體與民進黨一樣，有志一同地死抓廢核神主牌，結果就是自陷困境。

(中國時報)

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