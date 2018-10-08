2018年10月08日 04:11 中國時報 王尚智

今年選戰至今，幾乎完全沒有讓人拍案驚奇的「議題戰」。包括最新的「活摘器官疑雲」、「深澳電廠暫緩」在內，所有蓄意拋出議題、企圖抹黑對方、拉抬自己的出招，回力鏢幾乎都先射傷了自身陣營。民進黨許多質疑對手「人品」的外圍攻擊，本身都很「沒品」！刻意撇清切割的宣示，都只是把社會大眾當做傻瓜。

然而，現在早已沒有「傻瓜的、沉默的、可操控的」社會大眾了，至少年輕選民、中間選民裡沒有。來自網路上大批的群眾質疑聲浪，在第一時間直接挑戰了這些議題的各種疑點，不但指出了資料中的破綻、分析了操弄者的動機，甚至立刻提出了過往對照的許多反駁的證據。

比如這一波來自吳祥輝企圖聯同葛特曼以「活摘器官」打擊柯文哲的手法，換做在以前，可能就達到了抹黑目的。但這回大眾沒有人會相柯文哲會「去對岸仲介買賣人體器官」，就如同早前綠營以「文大宿舍案」企圖打擊侯友宜一樣，最後非但沒傷到侯、柯兩人，反而強化年輕、中間選民對於民進黨的惡劣印象。

不妨問問那些如今被迫搬到山下，每天要大費周章、甘冒風雨和風險騎車上下陽明山的原有文化大學住宿學生，每一個幾乎都對民進黨「恨之入骨」，搞了半天打侯不成，最終還是由學生付出代價，至於當時口水鼎沸的綠營政客與名嘴們，早就忘得一乾二淨。

國民黨向來沒有主導選舉議題的能力，但一向擅長於此的民進黨，今年究竟為何選戰的各種謀略「如此Low而不自知」？在議題的布局圈圍與攻擊力度上全然「太淺太蠢一點就破」？雖說資深記者們都知道是來自哪些藏諸於蔡英文身邊與檯面下的幾位「腦筋不錯的綠營智囊」，但最終看來，這批人在選舉議題切入、點燃、操弄的「力度、火候」真的都太差。

有些熟悉民進黨的國外媒體記者，原本以為這次地方大選，包括邱義仁、吳乃仁這些民進黨擅打選戰的「教主」級別高手，還會繼續下指導棋，可沒想到老王牌們一點都不忙，說約吃飯也幾乎隨時都OK。「他們不會來問我，他們也不會聽我的意見啦！」邱義仁對外國記者朋友都是笑著這麼私下解釋。

在一個缺乏幕後厲害頭腦、缺乏戰略布局、缺乏波段戰術攻擊的選戰中，「選舉議題」本身反而一下子被埋沒在各種失焦的人聲鼎沸之中。在此同時，候選人自身長期積累的「政治人品、群眾信賴感」幾乎就要成為今年地方大選的決勝關鍵了！

侯友宜的警界威望、柯文哲的救人資歷，雖然都並非等同「政治資產」，卻讓所有企圖抹黑其人格與普世價值的惡意構陷，幾乎只是飛蛾撲火。對照之下，綠營中桃園的鄭文燦、台南的黃偉哲雖被蔡英文與民進黨的施政牽累，卻也因為兩人本身的政治形象相對素樸，政治光譜更接近「淺綠」，尤其不是眾多「口舌奸佞、幹話推諉」一類的民進黨政治人物嘴臉，因此反而沒有被中間選民排拒，選情穩定樂觀。

當然，民進黨今年選戰策略全部失效，真正關鍵原因還是以蔡英文為首的團隊早已「政治信用破產」，沒信用的人縱使緊握權力且言之鑿鑿，每一字每一句都只有塵埃之力而已。僥倖執政的民進黨，基層勢力早已單薄且邊緣化，年底地方大選的結果，只是開始就此證明而已。

(中國時報)