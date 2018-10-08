法治零容忍！阿扁太超過

2018年10月08日 04:11 中國時報 林騰鷂

陳水扁7日在臉書「新勇哥物語」發文說「10月5日中監的人奉命再度訪視阿扁，說如果阿扁要參加10日國慶大典及28日陳致中競選總部成立大會，則無轉圜空間，意思就是要抓回去」。但他說：「阿扁決定為致中站台，已有被抓回去的最壞打算。抓一個阿扁，將有更多的阿扁站出來。阿扁不能為致中站台，成千上萬的阿扁們代替阿扁繼續為致中站台直到當選，好嗎？」

這是赤裸裸的政治助選宣示，為了搶救陳致中選情，阿扁直球挑戰10月3日法務部長蔡清祥在立法院答覆立委質詢「為什麼讓阿扁趴趴走」時所說的紅線。蔡清祥當時說：「我相信陳前總統，以他的高度智慧和他的法律素養，應該知道紅線在哪裡？」但問題是，阿扁如此恣意地踐踏法治紅線，法務部還能唾面自乾，放任阿扁一再敗壞法治嗎？

阿扁依《監獄行刑法》第58條第1項規定獲准保外就醫，法務部為消弭外界認為獨厚阿扁的爭議，乃於2015年1月5日宣布《保外就醫審核參考基準》，一體適用所有受刑人。而為了公平管理，法務部也依《監獄行刑法》第58條第7項之授權規定，訂定《保外醫治受刑人管理規則》，以為管理保外醫治受刑人的準據。

但阿扁去年5月執意出席凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄要求他不准進入會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等「五不」規定時，就已明確違反《保外醫治受刑人管理規則》第3條第6款、第7款所規定的「未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動」、「其他經監獄認為應遵守之事項」。

而違反保外醫治的行為，法令也有明白規定，監獄得報請法務部廢止其保外醫治許可，也可以書面方式通知其於指定期日至地檢署報到返監執行。保外醫治受刑人未依前項所定期日報到，監獄可陳報法務部，廢止其保外醫治許可。如今，阿扁漠視10月5日中監的人再度訪視的告誡，執意要在10月28日陳致中競選總部成立大會時站台，從事與治療顯然無關的政治助選活動，台中監獄與法務部還能裝聾作啞，不依法廢止阿扁的保外醫治許可嗎？

回顧陳水扁自2015年保外就醫後，2016年國慶大典雖回函表達出席意願，但被台中監獄以超出治療的必要範圍之理由駁回。去年阿扁則親筆回覆，表示考量健康因素，不克參加。但今年陳水扁又再度表達出席國慶意願，法務部與中監是否放行引發外界關注。筆者認為，中監也應依照前例，以超出治療的必要範圍之理由，駁回阿扁「太超過」的政治操作行為，不容陳水扁一再敗壞法治的尊嚴！（作者為律師）

(中國時報)