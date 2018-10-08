股災月，小心灰犀牛撞來

2018年10月08日 04:11 中國時報 葉家興

上周三，美國10年期公債殖利率創下3.15%的7年來高點，並在周四、周五繼續攀至3.23%的新高。由於近日公布美國經濟數據勝過預期，投資人對聯準會加速升息的憂慮再起，形成股、債市走勢雙雙受壓的局面。

最新數據顯示，美國8月工廠訂單增2.3%，是11個月以來最大升幅。首次申領失業救濟人數低至20.7萬人，為49年來最低水平，上月失業率下降至3.7%，也是48年以來的低點。經濟形勢大好，聯準會主席鮑爾也發表鷹派言論，認為現階段利率水平離歷史平均還遠，往上升息的空間仍大。基本面和政策面都激勵國債交易空頭大手筆押注，放空合約破紀錄逼近80萬張，使債價拋物線式下跌，債息也因而加速飆升。

賣方氣焰高張，買方卻加速縮手。除了大陸人行等央行從買方轉為賣方外，10月開始，聯準會縮減資產負債表規模上限擴大至每月500億美元，歐洲央行也將入市買債規模減少至150億歐元。全球流動性收縮加快，不僅是債市殺手，對股市多頭更是一大利空。新興市場的匯市、股市先前已跌過一波又一波，喘息甫定，新的壓力又接踵而至。

美股也不會完全置身事外，高於歷史平均值的本益比已讓追價者謹慎，升息加速的陰影讓FAANG5大重磅科技股高處不勝寒。美國計畫限制伊朗原油，導致近月國際油價竄上4年來高位；而美中貿易戰更有延燒到南海、台海及科技間諜領域的趨勢。種種跡象都令經濟前景不確定性增加，令人耽心是否會因此引發「黑天鵝」事件？

不過，真正罕見而不可預測的重大事件才能稱之為黑天鵝事件，並非眼前若干跡象就可推論得到。相較之下，由知名國際事務觀察家米歇爾‧渥克所提出的「灰犀牛」（Gray Rhino）概念，可能更適於描述當前的處境。

灰犀牛是指既存的威脅，顯而易見，卻被人視若無睹，且對之毫無作為。例如，長年鑽研拉丁美洲經濟的渥克就認為，多次發生的阿根廷債務、巴西貨幣危機根本不是黑天鵝，因為所有的跡象都顯示，事前的警訊昭然若揭，無動於衷就必然導致危機。然後，置之不理的人們就眼睜睜看著灰犀牛衝撞過來，危機也「突然」爆發了。

灰犀牛是明顯的危機，不過在渥克眼裡，卻也充滿機會。對不是決策者而無力改變現狀的普通人而言，事前做好準備，避免被犀牛踩死，全身而退之外，還可以化危機為轉機。

眼下的處境也相仿。全球公共與私人債務規模已超過180兆美元，比金融海嘯爆發前的槓桿水平更高出6成。在傳統上股災經常發生的10月，這些灰犀牛會不會「突然」衝到眼前？就算不是位高權重的人，恐怕也需嚴陣以待。

（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)