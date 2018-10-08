2018年10月08日 04:11 中國時報 林志成

9月初我到日本輕井澤旅行，在臉書發文說「輕井澤住宿很貴」，朋友回文：「台灣也有輕井澤（指大直輕井澤豪宅），同樣很貴，有錢人才住得起。」我一直在想，台灣人推出一些新事物，名稱上喜歡搭便車、掠別國之美，刻意「忘了我是誰」，這是什麼心態？

不只輕井澤，台灣人在名稱上掠他國之美的案例俯拾皆是，譬如最近基隆正濱漁港爆紅，立即被冠上「台版威尼斯」稱呼；屏東禮納里部落，則叫做「台灣普羅旺斯」；在桃園八德地區也有「竹城六本木」社區。（六本木是日本東京都港區的街區，充滿藝術與時髦氣息）

輕井澤、六本木、威尼斯及普羅旺斯等在國際上都相當有名，一般人即使沒去過，但從媒體報導中，也會有一些美好想像，因此台灣一些新事物借用這些名稱，很容易就打開知名度，省下不少行銷費用。但這樣的做法卻也凸顯缺乏自信，更有侵權疑慮。

我想起台大農藝系主任林彥蓉，之前她與台南農業改良場合作，將日本越光米及台灣優良品種「台農67號」進行雜交授粉，經過5年培育出「台南16號」，並在2013年8月獲得品種權。

林彥蓉研發成功的「台南16號」蓬萊米，任何農民都可以拿去種，收成高品質米後，在市面上可賣較好的價錢，增加收益。不過許多農民栽種「台南16號」收成後，冠以「台南越光米」或「台灣越光米」為商品名稱來行銷，其實是有問題的。

甚至，去年11月時，行政院長賴清德出席台南農產品促銷活動時，還大讚「台南越光米」品質不輸日本，想吃好米不用去日本。賴清德當時所指的「台南越光米」，就是以「台南16號」栽種出來的，但他身為行政院長，並不適合為這種可能涉及侵權的品牌代言。

林彥蓉說，「越光」是品種名，以這個品種種出來的米，才可以稱為「越光米」。雲林斗南鎮農會從日本買越光稻種來種，產出的米命名為「斗南町越光米」，就沒有問題。

「我研發的『台南16號』雖然是從日本越光米改良而成，但兩者其實已經不一樣。」林彥蓉說，「台南16號」種出來的米，如果以「台南越光米」或是「台灣越光米」為商品名稱，都是對日本越光米的侵權，只是日本方面很寬容，到現在都未對台灣提出抗議而已。

其實台大農場與彰化二林的農民就合作栽種「台南16號」，收成後以「鹿鳴米」為品牌在市場銷售，完全不去碰「越光」兩個字。國內許多不是用日本越光品種種出來的米，卻打著「越光米」的名號，農委會也認為這樣不適當，正嘗試導正。

台灣人愛取巧，不太願意花時間和精力去開創自己的新品牌，反而常便宜行事，借用外國名稱來行銷。這種態度，即使推出再厲害的新事物，也是掠人之美，在國際上難受到尊重。

(中國時報)