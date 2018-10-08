捍衛自家主場 戴資穎金霸氣

2018年10月08日 01:40 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

2018年「YONEX中華台北羽球公開賽」女子單打金牌戰，「台灣之光」戴資穎不負逾萬名地主球迷加油助陣，以17比21、21比10、21比13逆轉擊敗丹麥好手傑絲菲爾德，贏得生涯在台北公開賽第3冠、個人本季第7冠。

小戴在前幾戰的比賽速度快，昨天冠軍戰進行「補時」，打滿3局讓球迷一次看夠，小戴首局開賽手感緊繃，側風判斷失準與反拍反擊速度慢，因此遭到對手緊咬，打成11度平手，隨後卻頻掛網、出界而吞敗。

開賽誤判風向 首局失守

小戴說，開賽下場感覺風向與之前不一樣，自己沒有控制好、失誤偏多，因此輸掉第1局；第2局她告訴自己重新再來，相信自己有機會獲勝，心情上沒有太多起伏。結果第2局小戴凌厲反撲，控制對方的移位節奏，打出21比10勝出。

變換節奏成功 逆轉封后

傑絲菲爾德在第2局遭到戴資穎加快身體速度而打亂了出手節奏，因此第3局開打後腳步更凌亂，抓不到反擊空檔，加上小戴忽快忽慢的變化打法，比數拉成0比8落後小戴，雖然她曾經追成8比12，但是小戴跨步更穩，力助球路變化，最後一擊放小球成功，以21比13結束比賽。

小戴的表現緊緊抓住現場超過1萬人球迷的心，情緒隨著他的表現而起伏，在摘冠瞬間球迷興奮不已。小戴表示，希望更多人看到球員的努力，她不會因此自滿，未來還會繼續苦練。她下一戰目標是年終賽。

昨天是台北公開賽的最後一天賽事，除了戴資穎奪冠之外，還有陳宏麟／王齊麟打敗廖敏竣／蘇敬恒，拿下男雙冠軍；另外，楊博軒／吳玓蓉的混雙金牌戰，不幸敗給印尼的組合，楊博軒表示，決賽打起來綁手綁腳，沒辦法執行太多進攻。

在4強戰打敗「台灣一哥」周天成的馬來西亞20歲選手李梓嘉，昨天他以21比17、16比21、21比11力克日本選手武下利一，奪得男單冠軍，展現「李宗偉接班人」的驚人氣勢。

(中國時報)