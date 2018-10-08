新聞透視》只為推動羽球 小戴無畏罰款

2018年10月08日 01:40 中國時報 陳志祥

「可以聽到熟悉的加油聲」！「世界球后」戴資穎放棄韓國公開賽被罰3萬元的代價，就是讓台北公開賽的冠軍戰像在台北小巨蛋常常出現的「演唱會」，塞滿人群，小戴推升台灣羽球的風潮功不可沒，推展台灣羽球的熱誠令人感動。

台北公開賽雖然成為世界巡迴賽超級系列300級賽事，畢竟還不是頂級賽事，而且排在日本公開賽、中國公開賽、韓國公開賽之後，世界前10名將不來參賽，不少好手打完前3站比賽後，選擇放棄台北公開賽。

在台北公開賽的參賽人氣處於「低迷」的窘境，戴資穎不惜挺身而出，拿出世界球后力挺自己國度的情操，球迷也看在眼裡，昨天上午8時或更早已有球迷大排長龍等著進場欣賞最後一天的決賽，難怪小戴直呼「沒想到運動賽事也能有此盛況。」

這是戴資穎自去年台北世大運後，第2次在台灣球迷的面前展現球后身手，一向只有演唱會才有人龍的台北小巨蛋擠進眾多球迷，看台區也坐到第3層。這種盛況讓印尼混雙冠軍選手普拉塞特亞也感受到了，在對戰台灣選手感到緊張。

去年台北世大運與世界羽球錦標賽撞期，而世錦賽在羽壇的地位僅次於奧運，可以拿到很高的積分，不過戴資穎選擇犧牲積分、留在台灣為地主留下金牌；今年台北公開賽小戴再一次為台灣著想，力挺參賽也留住金牌。

這是世界球后應有的「高度」，發揮個人的魅力與影響力。回想當年高爾夫球的「世界球后」曾雅妮回台比賽，也是帶動國內球迷一陣追看女子高球賽的高潮，而且曾雅妮也不吝回台出賽，同樣推動台灣基層高球發展做出貢獻。

只可惜曾雅妮的球后風潮下滑、後繼的選手仍在世界各地力爭上游；戴資穎的球后地位仍處高峰，對台灣羽球的影響方興未艾，而小戴為自己也兼顧台灣羽壇的作為，讓人感佩，短期間這股人氣不會流失。

(中國時報)