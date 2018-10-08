中信文教基金會 助原創樂團追夢

2018年10月08日 01:40 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

中國信託文教基金會創新扶植模式，在桃園鐵玫瑰熱音賞、貢寮海洋音樂祭及政大金旋獎等指標性音樂賽事中設立「中國信託人氣樂團獎」，並提供圓夢基金扶植原創樂團，今年分別由分別由社會組「EastWave」和高校組「Victorian」抱回大獎，過程表現不俗。

桃園鐵玫瑰熱音賞今年邁入第7年，共有158組獨立樂團參賽，社會組前10強及高校組前11強從各路強棒脫穎而出，除了力拚佳績也積極爭取「中國信託人氣樂團獎」網路人氣投票，經過1個多月激戰，分別由社會組樂團EastWave和高校組樂團Victorian抱回中國信託人氣樂團獎，由中國信託文教基金會執行祕書孫紀蘭頒獎。

「很敬佩大家為了追逐夢想，永不放棄的精神。」孫紀蘭表示，今年鐵玫瑰熱音賞競爭非常激烈，進入決賽的每一個隊伍複賽時都在強風暴雨中開唱，甚至有原住民樂團遠從屏東、台東前來比賽，她強調，中國信託文教基金會多年來提供中國信託人氣樂團獎，就是希望為獨立樂團搭建跨界舞台，成為大家追夢路上的助攻力量，不少經過人氣獎認證的獨立樂團也在職棒球場、校園賽事和企業活動開唱，「圈」了不少鐵粉。

獨立樂團EastWave成軍2年，曾在簡單生活節、周末不插電、澎湖音樂節等獨立音樂指標活動演出，團員也是來自各行各業，有的是開樂器行、有的是上班族，但都為了音樂夢想聚集，平時利用周末時間練習。

EastWave主唱郭子恆表示，獨立樂團最缺乏的就是資金和演出機會，很希望藉著中國信託文教基金會搭建的跨界舞台，一步步朝夢想邁進，有朝一日當「全職音樂人」，貝斯手凱文則笑說，EastWave翻成中文是「東波」，樂團希望可以將創作融入東方元素，帶著東方搖滾走向全世界，這次獲得中國信託人氣樂團獎，給予他們很大的肯定，獎品則是10場演出機會。

樂團Victorian則是由5名熱血高中生組成，成軍僅1個月就獲得佳績，樂團是由4個男孩與1位女孩組成。

主唱Victorian表示，複賽那天雖然因為風大雨大沒有觀眾，還是用盡全力開唱，這次能得到中國信託人氣樂團獎，是非常、非常大的肯定，也更有追夢的動力。

(中國時報)