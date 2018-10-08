《疾風魅影》 道出黑貓中隊血淚

導演楊佈新（右）與前黑貓中隊隊長王太佑（左）對話。（寬和影像提供）

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中國時報
游昇俯／台北報導

早期拍攝廣告、MV，亦曾執導偶像劇《愛情白皮書》、《戀香》的導演楊佈新，10月底將推出他耗時六年拍攝，以我國空軍史上最神秘的偵察部隊「黑貓中隊」為對象的首部紀錄片《疾風魅影─黑貓中隊》。他說，希望這是給下一代的備忘錄，期盼台灣跳出戰爭的輪迴，也能知道和平得之不易。

楊佈新出生於1961年，他從小喜歡剪貼飛機圖片、玩模型，並練習諦聽猜測高空飛過的飛機機型，心裡懷著飛行員的夢想。

但直到成為50歲的中年大叔，6年前楊佈新看到沈麗文所寫的《黑貓中隊：七萬呎飛行紀事》，才重新喚起他的飛行夢，啟動了拍片的想法。

楊佈新出生那年，正好是首架U-2偵察機進駐台灣，但接觸黑貓中隊隊員的生命故事，卻讓他看到歷史的弔詭。

黑貓中隊隊員成長於對日抗戰，當初夢想成為飛行員，本是要保衛中國大陸的領空，未料國共內戰，變成保衛台灣的領空。

因當年蔣介石一心想反攻大陸，以為可以透過黑貓中隊與CIA合作，獲得美國的支持；年輕飛行員的夢想因此成為國家換取美援重要的手段。無奈最後換來的卻是中美共同防禦條約中止、台美斷交。

楊佈新認為，如今美中貿易戰再起，台灣似乎從未擺脫強權角力下犧牲的命運輪迴，但相反的，兩岸雖未真正和解，國人對戰爭卻已選擇了遺忘。

(中國時報)

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