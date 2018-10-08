遭背叛的英烈 向老黑貓們致敬

楊佈新遠赴美國黑鳥航空紀念公園，拍攝1959年華錫鈞演訓時迫降的U-2偵察機。（寬和影像提供）

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中國時報
游昇俯／台北報導

導演楊佈新首部紀錄片《疾風魅影─黑貓中隊》，紀錄台灣飛行員駕駛「史上最難駕馭」的U-2偵察機，巡航7萬呎高空的膽識與理想。他無意神化軍人，只想還原大時代下小人物的真實血淚，對國家的忠誠，以及歷史無情的背叛。

黑貓中隊是冷戰時期為偵察大陸軍情，因應台美總統共同簽署合作的高空偵照「快刀計畫」而成立。在1961至1974年間，隊中28位飛行員完成220次偵察任務，但僅16位全身而退，折損10人，並有2人被俘。直到1990年，被俘隊員張立義及葉常棣返國，這支空軍史上最神秘的部隊，才逐漸揭開其神秘面紗。

當年黑貓中隊駕駛的U-2偵察機，是美方88天內急迫完成的原型機，極難駕馭，能飛U-2的都是台灣空軍的一時之選。他們付出心血所取得的空照圖情報，可說牽動整個冷戰局勢。

然而，1974年美方片面結束快刀計畫，台灣甚至比中國還晚知道任務結束，楊佈新感慨軍人付出忠誠與生命，卻始終遭到歷史無情的背叛，因此他橫跨三大洲、飛行近4萬公里，尋訪黑貓中隊飛行員的足跡，希望還原他們生命真實的面貌。

《疾風魅影》追溯張立義及葉常棣從桃園基地05-23跑道起飛，遭擊落俘虜，直到1990年才獲准回台，長達28年的漫長等待；並尋訪第一代黑貓教官陳懷的下落，在其家屬陪同下，在江西南昌的亂葬崗找到其骨骸。

有感於這些老英雄在那最壞的時代活出了無比的勇氣，楊佈新藉由紀錄下他們對國家的忠誠，以及對飛行的執著與挫折，以此向這些老黑貓們致敬。

(中國時報)

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