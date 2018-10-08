盧廣仲演技 被讚像木村拓哉

2018年10月08日 01:40 中國時報 林淑娟 、 許雅淳 報導

歌手盧廣仲跨足戲劇的處女作《花甲男孩轉大人》，就包辦「金鐘53」新進演員及男主角獎，創下金鐘獎紀錄！金鐘戲劇節目類評審主委吳洛纓形容他劇中告別式念追祭文那場戲時說：「上次看到這麼大段致詞且動人的表演，是在木村拓哉演《CHANGE》的時候。」盧廣仲除了謝謝評審，也謝謝瞿友寧導演激發他的潛能。

植劇場《花甲男孩轉大人》囊括最佳戲劇、男主角、男配角、新演員等大獎，主要演員盧廣仲、嚴正嵐、劉冠廷、謝盈萱、江沂宸，以及以《五味八珍的歲月》入圍女主角的孫可芳等人7日凌晨出席慶功宴。

盧廣仲說，他得獎後打電話給媽媽說「我得獎了」，爸媽都很感動，不過阿公平常7點就睡覺，當晚等到10點就體力不支，媽媽也以為他拿了新進演員獎後，就不會再得男主角獎，知道男主角獎又是他時，感動到激動尖叫而且哭了，「有很大的可能，媽媽會在我家廟口辦流水席。」他很開心出道10年了竟然還拿到新人獎，未來是否會繼續演戲？他說：「如果瞿導找我，我非常樂意！」

捐獎金做公益

而他今年在106天內連奪兩座金曲獎、兩座金鐘獎，獎金將全數捐給他擔任代言人的家扶及唐氏症基金會。

盧廣仲邁入出道11周年，將第5度站上台北小巨蛋，舉辦「大人中」演唱會，門票8日開賣，凡於11日前購票者，憑演唱會票券可獲「大人中」演唱會海報一張，購票資訊請上添翼售票網。

(中國時報)