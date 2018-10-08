《玩很大》連莊KID願主持到死

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明（中）昨出席慶功宴，和白冰冰（左二起）、吳宗憲、KID舉杯致意。（羅永銘攝）

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中國時報
報導林彥君
《飢餓遊戲》主持人王仁甫（左起）、許孟哲和孫協志昨在慶功宴互相打氣。（羅永銘攝）

第53屆金鐘獎落幕，吳宗憲（憲哥）和KID主持中視、三立《綜藝玩很大》，連莊獲得益智及實境節目主持人獎，中視、中天7日凌晨舉辦慶功宴，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明出席。吳宗憲認為和KID有絕佳默契，「我們的默契不需要交談，我從背就能感受他的心情。」他說KID個性直接，是最可愛的地方，也對KID期許：「有一天我離開，你都不能走。」KID也發願說：「我願意為《玩很大》主持到死。」

吳宗憲形容金鐘獎的舞台，就像林志玲一樣「大家都想上」，對張菲沒得獎感到「令人鼻酸」，他認為張菲是演藝圈精神指標，已經是閒雲野鶴、神仙級的人，他自認是工作狂，應該向張菲學習，「我們還在工作，他已經重機騎著、飛機飛著，我以前都認為我是藝能界最勤勞的人，晚輩不要學，叔叔不要命。」

憲哥日前和中視《飢餓遊戲》主持群開玩笑表示，若得獎要把獎項讓出，他認為「兄弟本是同根生」，建議明年《飢餓遊戲》和《玩很大》要報名不同獎項錯開，憲哥說：「我答應要給協志、仁甫、孟哲還有少偉。」但在慶功宴上才知道主持群裡沒有王少偉，他笑說：「沒有少偉？56不能亡，56不能王少偉。」

吳宗憲認為今年金鐘獎做得不錯，黃子佼說為讓節目更順利，「自宮」原定的表演橋段，憲哥表示：「這不用自宮啦！早在彩排前就要去掉，我相信佼佼可以主持很好。」

白冰冰再接再厲

白冰冰和助理主持人簡至豪、阿文和東諺主持的《冰冰Show》雖無緣獲得金鐘獎，她認為這幾年電視難做，但旺董願意在不景氣時，仍提供藝人發光發熱的舞台，她樂觀地說：「雖然今年沒為中視立功，我年紀還小，我會再接再厲！」

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