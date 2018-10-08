評審戰4輪李國毅視帝遺珠

李國毅昨慶功宴上表示自己沒得失心，右為黃健瑋。（石智中攝）

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中國時報
報導、蕭雅玲

盧廣仲以《花甲男孩轉大人》囊括本屆金鐘視帝、新進演員獎，是最大贏家，金鐘戲劇節目類評審主委吳洛纓前晚表示，男主角及導演這2個獎項競爭最激烈。不具名的評審指出，男主角獎項在第3輪時已剩《麻醉風暴2》的李國毅和盧廣仲PK，經第4輪才產生出視帝。

論演技，莫子儀、黃健瑋實力有目共睹，李國毅也有支持者，李國毅、黃健瑋7日凌晨出席公廣集團慶功宴，悵然程度不輸莫子儀，對《麻醉2》入圍10項只中1項也覺得失落。與獎擦身而過，李國毅說：「沒有覺得可惜，本來金鐘就是額外鼓勵，至少一起努力的人知道我們在做什麼，很平常心。」

對盧廣仲被說「爆冷」，一名評審表示，盧廣仲雖是第一次演戲，卻沒生澀感，且在大量資深演員、硬底子演員之間沒被埋沒，「他已經把角色內化，而且他拿視帝，更證明沒有配票，沒有給了哪個獎就不宜再拿什麼獎的考量。」

胡瓜鍍金實至名歸

胡瓜主持《綜藝大集合》如願抱回獎座，不具名評審昨表示，評委一致認為胡瓜拿獎是實至名歸，「外景節目主持人可以面面俱到，照顧到每個群眾與主持人，絕非一般主持人可做到的事。」

益智及實境節目主持人獎爭議較高，王仁甫、孫協志、許孟哲的《飢餓遊戲》與吳宗憲、KID的《綜藝玩很大》最後PK，評審最後認為吳宗憲主持外景辛苦，加上外景節目變數大，考驗主持人功力。

(中國時報)

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