陳潔儀「做好自己」不急愛

陳潔儀（左）昨舉辦新專輯發布音樂會，蔡健雅到場力挺。（粘耿豪攝）

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中國時報
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陳潔儀歡慶出道25周年，發行新專輯《A Time For Everything》，7日舉辦新專輯發布音樂會，今年2月她自爆和2012年結婚的金融業老公已離婚，據悉2人是因個性不合才分開，她昨表示離婚逾1年，現在心情很好，是否會渴望下一段戀情？她說：「每個人都有一種渴望有一個人認同妳，可是在那個人降臨之前，好好做好自己。」

陳潔儀提到當身邊有個伴，很多時間花在對方身上，「直到單身時，發現原來忽略了很多人，現在非常享受跟朋友、家人的時光。」她現在單身，被問身邊是否有人照顧？她笑說：「我身邊很多人照顧我，我很喜歡跟女生工作，身邊都是女將。」

孫燕姿VCR祝福

蔡健雅昨捧著花驚喜現身，引起全場尖叫，她送上「發粿（台語）」還獻吻陳潔儀，並大讚陳潔儀是她的榜樣，陳潔儀回說：「她以前講話沒那麼好聽，多說一點。」蔡健雅笑說：「平時不會去拍馬屁，都在聊八卦。」兩人相識近20年，因一次陳潔儀在後台搭訕蔡健雅而結為好友。

音樂會上，陳潔儀的好友潘協慶專程從北京飛來合唱〈拔河〉，譚詠麟、林保怡、孫燕姿、A-Lin、林俊傑（JJ）則以VCR祝福，JJ未出道前曾擔任過陳潔儀演唱會的合音，JJ昨在VCR表示：「我現在還是願意當妳的合聲。」

(中國時報)

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