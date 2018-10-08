SEVENTEEN疼粉「你受傷我心痛」

SEVENTEEN巡演於台灣舉行最終場，13名成員火力全開、盡情演出。

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中國時報
報導溫博鈞

7月才來台參加拼盤演出的韓團「SEVENTEEN」，6、7日連續在新莊體育館舉行「2018 SEVENTEEN CONCERT ‘IDEAL CUT’ IN TAIPEI」演唱會，門票售罄、吸引1萬粉絲，門票進帳4000萬元。

昨為巡演最終場，成員們為「克拉」（粉絲暱稱）卯盡全力表演，隊長S.coups、淨漢、Hoshi、圓佑、WOOZI、DK、珉奎、勝寬、Dino、Joshua、Vernon以及大陸出身團員Jun、The 8共13名成員為完美演出，上場前抓緊時間補眠外，更大吃特吃補充能量。

看粉絲應援喊感人

在粉絲激情尖叫聲中，全員以黑色勁裝登場，連唱〈Highlight〉、〈Flower〉、〈NO F.U.N〉、〈比個讚〉等夯曲後以中文喊：「台北，好久不見！」卻不忘提醒粉絲為安全退後兩步，「你們若受傷了我們會心痛的！」激似「5566」王仁甫的勝寬還示範手指愛心新招，逗樂粉絲。

演出設計精心豐富，〈言行一致〉一曲以名畫「最後的晚餐」為舞台概念，華麗神祕；〈Swimming Fool〉掉入水中般的背景更融合舞蹈。成員們歌聲動人、舞技高超，時而穿插送愛心等撩粉小動作，魅力十足。

後段還演唱全曲中文詞的〈怎麼辦〉，成員個個裝出「怎麼辦？」的可愛表情。粉絲們也一同亮出「當你累的時候 我會照亮你」應援手幅，成員樂喊：「好感人啊！」

(中國時報)

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