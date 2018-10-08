63歲周潤發自豪體力36歲

周潤發（右）展現自拍功力，挑戰全場大合照。

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中國時報
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周潤發（右）在大安森林公園路跑，民眾爭相合影。

由周潤發與郭富城主演的電影《無雙》，繼上周郭富城來台宣傳，7日周潤發（發哥）接力出席映後座談。其實發哥6日已抵達台灣，昨天上午8點多出現在大安森林公園，維持一貫的晨跑習慣，與工作人員、粉絲一起路跑。

不只路跑，發哥下午還在前往映後的路上體驗台北捷運，從捷運南港展覽館站搭上「無雙列車」到市政府站，與車廂內民眾開心自拍。他這趟來台體驗庶民生活，在映後分享心得：「台灣小吃很好吃，他們以為我是巨星，其實我是一般老百姓，我在家太太對我很慘，我是香港阿信，我要擦地板、洗菜、洗衣服。」

發哥此趟來台全程帶著發嫂陳薈蓮，問他如何維繫婚姻生活？他幽默哼起〈一支小雨傘〉，認真地說：「我不浪漫，我不送禮物，人都送給她了，最大禮物就是我。」發哥從影多年，合作過不少女星，有觀眾問他是否懷念過去拍片的老搭檔，他說林青霞、鍾楚紅、葉倩文都很經典，主持人黃子佼接話：「林青霞現在Free了，你不知道嗎？」發哥立馬裝傻：「真的嗎？我不知道喔！」

想與侯孝賢合作

至於最想跟哪些台灣影人合作？他表示欣賞侯孝賢導演、男星彭于晏與楊祐寧。其實今年63歲的發哥體力絲毫不輸這些後輩，這次拍《無雙》有不少槍戰、爆炸戲，他完全不覺得累，對體力相當自豪：「我年輕嘛，早上在公園跑步好多年輕人跟我一起跑。我是63歲倒過來36歲！」電影現正上映中。

(中國時報)

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