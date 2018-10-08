蔡明亮會坂本龍一大樓嘎嘎響

導演洪子烜（左起）、李千娜與林哲熹搞笑扮狂徒。

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中國時報
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李康生（左起）、坂本龍一與蔡明亮在飯店裡早餐相會。

康芮颱風直撲韓國，對釜山影展影響甚鉅。蔡明亮導演與影帝李康生的新作《你的臉》，6日在釜山影展進行放映。蔡明亮跟日本「音樂教父」坂本龍一約在酒店33樓共進早餐，正值康芮颱風橫掃，整棟樓搖搖晃晃，還發出嘎嘎的聲音，讓蔡明亮覺得：「恐怖又刺激，但我們很開心，又見面了。」

《你的臉》前天下午1點放映，酒店臨海、風大，有交通管制，眼看去不了戲院，還好接待坂本的工作人員願意分趟送他們去戲院。即使颱風天戲院仍然客滿，蔡明亮要觀眾別問問題，他直接分享與坂本合作過程，透露自己很年輕的時候就是坂本的大粉絲，「我寄給他影像，沒有說明，1個月後他回我12首曲目，只附了一句『你可以只用1分鐘或都不用，我都覺得好』，結果我幾乎全用了！」

林哲熹嘆颱風隨行

另外，國片《狂徒》入選亞洲電影之窗單元，新銳導演洪子烜率領主要演員林哲熹與李千娜一同參加世界首映，沒想到6日首映前大風大雨交加。戲裡戲外皆倒楣透頂的林哲熹喊：「我怎麼會這麼衰啊！拜託一切順利！」李千娜大笑說：「我可是太陽女神！太陽一定會眷顧我的！」果不其然工作人員一大早出門差點被風吹走，但到了下午接近首映會放映前，康芮颱風已漸遠離南韓，釜山變得晴空萬里。電影26日在台上映。

(中國時報)

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