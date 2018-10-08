孫盛希玩彩妝 展現女人味

孫盛希換上ERMANNO SCERVINO洋裝，搭配煙燻眼妝展現個性，又不失女人味。（JOJPHOTO攝）

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中國時報
報導（彩妝產品／SISLEY、彩妝師／Vincent Wang、髮型師／Lourdes Zhang、服裝／ERMANNO SCERVINO、飾品／Trollbeads）
SISLEY抗皺活膚前導水精華150ml，5000元。（SISLEY提供）
SISLEYSISLEY抗皺活膚御緻駐顏霜50ml，1萬4500元。（SISLEY提供）
蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護精華30ml，1萬1500元。（蘭蔻提供）
歌手孫盛希擦紅脣展現氣勢，穿戴Trollbeads珠寶展現迷人魅力。（JOJPHOTO攝）
Hair Rituel豐盈澎澎髮噴霧150ml，2700元。（SISLEY提供）
SISLEY御緻駐顏活膚精華粉底液#1B潤白珍珠30ml，4900元。（SISLEY提供）
SISLEY漾澤精華護脣筆#22絲絨酒紅，1380元。（SISLEY提供）

新生代歌手孫盛希今年首次擔綱全專輯製作人，發表第3張創作專輯《女‧人Woman》，談到理想女人就是自信而且不慌亂，她用歌聲鼓勵女人相信自己的直覺，享受屬於這個世代的女人哲學。

煙燻妝意外展現優雅

在這次拍攝Sisley美妝專題，她說，以前的她總是走率性自然的妝感路線，這次彩妝師為她打造的紅脣跟藍色煙燻眼影，都是她以前未曾想過要嘗試的彩妝LOOK，本來擔心煙燻妝會看起來太有個性，沒想到煙燻也能展現如此優雅的女人味，這次透過妝容變化，看見不一樣的自己，也變得更有信心， 最重要的是妝容細緻，口紅也具潤澤度，讓整體氣質更加分，她笑說，之後也想把這樣美麗的妝容，帶到演唱會上，讓更多歌迷可以看到她不同的美麗樣貌。

選保養品看成分 還會天天護髮

平常的孫盛希，隨身化妝包必備遮瑕、口紅，以前會帶紫紅色調，自己畫漸層咬脣妝，帶有一點點性感加上自然，對保養品的選擇，則是首重保溼，以前覺得大家用什麼自己也上網買，後來發現自己的肌膚有點敏感，因此她對產品的要求也特別重視成分，至於一頭長髮的養護，她說，因為要保持髮色，得不停重複染髮，所以特別重視護髮，每天都會花時間家居護髮。孫盛希談到，她覺得自信對女人來說很重要，若有自信，無論面對任何事，在心境上會展現穩定、淡然，看起來很舒服的樣子。

(中國時報)

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