超商吹和風 沖繩麵包隨時嘗

2018年10月08日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

OK超商港點大師流沙奶皇包，以蛋心濃醇的鴨蛋黃做成餡，8入299元。（OK提供）

7-11丹麥菠蘿可頌，32層丹麥堡體口感更豐富，35元。（7-11提供）

全家名古屋奶霜麵包，採用北海道十勝紅豆，35元。（全家提供）

沖繩披薩麵包，為沖繩麵包大廠OKIKO賣座麵包，38元。（全家提供）

北海道牛奶風味吐司，50元。（萊爾富提供）

超商吹起台、日風味麵包大比拚，嚴選在地物料製作，搶攻每年600億白金商機。這波主打日本「區域限定」系列，隨時品味如名古屋、沖繩等當地麵包特有口感，或將北海道牛奶融入香醇吐司，業者看好相關業績成長2成。

延攬日籍顧問

全家延攬40年麵包經驗的日籍顧問指導，研發出日本區域限定的名古屋紅豆奶霜麵包，和沖繩熱銷13年的日式披薩麵包。名古屋因咖啡館林立，以咖啡搭配紅豆麵包的吃法，是當地早午餐的經典；而披薩麵包由沖繩最大麵包公司OKIKO指導，選用香濃義式披薩醬、美式番茄醬特調，並淋上日本直輸的微黃色美乃滋。

添加北海道麵粉

萊爾富正進行第二波北海道展，同步升級5款日式北海道風味麵包，包含香濃牛奶夾心、奶香巨蛋、日式奶酥、牛奶吐司厚片，與家庭號吐司，部份原料添加優質的日本北海道麵粉，搭配低溫熟成的克菲爾乳酸菌發酵，打造綿密柔順的日式口感底蘊，售價26元至50元。

另方面，菠蘿麵包連續多年蟬聯最受歡迎的台式麵包，也是各家麵包店的長銷款。7-11新品丹麥菠蘿可頌，搭配32層丹麥堡體，口感更豐富；OK超商菠蘿餐包富含濃郁奶香，訴求大食量的顧客可獲得飽足感。另冠軍款港點大師流沙奶皇包，嚴選蛋心濃醇的鴨蛋黃做成餡心，流沙奶香濃郁，擁有獨特的鹹香風味。

(中國時報)