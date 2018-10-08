電商雙11暖身 優惠下殺3折

2018年10月08日 04:12 中國時報 報導石欣蒨

蝦皮購物的Marc Jacobs相機包，9日下午5時開搶，限量下殺6999元。（蝦皮購物提供）

PChome24h購物的ESTEE LAUDER特潤經典組合，原價7916元，9日前限時特價4280元，再送280現金積點。（PChome24h購物提供）

蝦皮購物的理膚寶水多容安濕潤乳液獨家組，特價850元。（蝦皮購物提供）

奇摩購物中心的YSL Monogram魚子醬牛皮V字黑Logo黑鍊肩背斜背信封包，活動價4萬1800元起。（奇摩購物中心提供）

momo購物網的Georg Jensen精選純銀項鍊，6日限量活動價5488元。（momo購物網提供）

不讓百貨通路周年慶專美於前，各大電商啟動雙十國慶優惠，為雙11大檔提前暖身。蝦皮購物將自明（9日）起推出「國慶狂歡節」，精選商品3折起、飯店下午茶餐券優惠外，還有整點開搶活動；PChome24h購物則推出整個月的優惠「PK百貨周慶優雅購」活動，全場最低下殺4折外，更祭出單品滿額最高現折20％的超有感折價券。

蝦皮購物明天中午12時起至10日晚上8時，指定整點將推出各式限量商品，像下殺至6999元的Marc Jacobs相機包、3799元的Adidas ULTRABOOST 4.0等；另外蝦皮24h購物中心也有熱銷品牌5折起優惠，咖啡、潔顏乳等均享下殺，還有11日前推出的「韓國美食節」，活動專區消費滿399元，輸入限量優惠碼即現折100元，滿699元起加碼再抽IOPE神仙水及iPhone XS。

PChome24h購物「PK百貨周慶優雅購」活動，消費滿額最高再送2500現金積點，刷聯名卡最高享逾10％回饋、SAMSUNG Pay最高送12％回饋等優惠，而且不少一線百貨公司裡的專櫃品牌都加入促銷，像是ESTEE LAUDER的特潤經典組合，9日前限時特價4280元再送280現金積點、蘋果iPad 32G LTE版限量特價1萬3400元。

momo購物網同推全月《14周年慶》優惠，百大品牌5折起之餘，連CHANEL、GUCCI等國際大牌都加入折扣下殺，15日前有精選商品點數10倍送，消費登記即抽14％紅利金回饋，滿2萬5000再抽黃金元寶等優惠。

奇摩購物中心即日起全站數十萬件商品統統下殺，挑戰百貨美妝周慶優惠組合，像是LANEIGE蘭芝睡美人限量薰衣草全套組，15日前特價833元，另外還有天天銷破百支的iPhone Xs Max 256G，享30期0利率、購衷心享6％回饋；樂天市場10日前也推出每天50支iPhone XS系列，最高現抵5000的會員優惠，還有天天整點限量5折商品供搶購等優惠，不用去百貨人擠人也能買到周慶下殺品。

(中國時報)