香氛11月悄漲 消費者搶買一波

2018年10月08日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

Buberry HER同名女性淡香精，代言人Cara Delevigne形象圖。（Buberry提供）

Dolce&Gabbana The Only One耀我淡香精100ml，4200元。（Dolce&Gabbana提供）

Michael Kors璀璨海洋淡香精100ml，3200元。（Michael Kors提供）

DKNY紐約故事淡香精周慶組合，內含紐約故事淡香精100ml、紐約故事沐浴膠150ml、紐約故事身體乳30ml、紐約故事托特包，價值5350元，周慶優惠價2835元。（DKNY提供）

精品香水搶攻周慶市場，新品搭經典話題多，獨立香氛相繼竄起，「品牌」經營得好，自然周邊就會跟著賣，不只既有的香氛購買群，也會吸引精品客上門。但值得注意的是11月開始，雅詩蘭黛集團旗下部分香氛將漲價，漲幅在1.4％到3％，包括Michael Kors、DKNY、Tommy Hilfiger都有品項喊漲，消費者趕在周慶凍漲期間先買一波。

今年10月，Burberry正式推出入主COTY集團後的首支香氛，同時也是睽違4年的全新概念香氛「HER女性淡香精」，業者找來超模Cara Delevigne擔任代言人 ，Dolce&Gabbana極致感官誘惑的The One系列，推出全新男女對香，The Only One耀我淡香精由影集《冰與火之歌：權力遊戲》龍后Emilia Clarke展現女性魅力。

Michael Kors璀璨海洋淡香精瓶蓋設計採用金屬鐵牌，瓶身是熱情的粉嫩橘色，香水體現了女性對旅行的冒險和探索的熱情，以象徵活力充沛的柑橘調、花香調及溫暖的木質調相互交融，喚醒感官。

自2005年開始，DKNY便開始以「大蘋果」為產品設計概念，今年秋季再推出紐約故事淡香精，捕捉了紐約態度風範，也體現千禧世代女性活力。

(中國時報)