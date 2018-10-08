純正歐系SUV SKODA KAROQ高規安全

2018年10月08日 04:12 中國時報 陳大任 報導

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SKODA今年5月推出新款運動休旅KAROQ，以純正歐洲進口SUV之姿搶進台灣車市，上市3天接單即衝破300台，迅速成為汽車網站討論區的熱門話題，車友更關注1.5 TSI全新動力引擎及ACC+Front Assist（AEB）等安全配備。

SKODA KAROQ在台上市前，即獲得NCAP撞擊測試5顆星最高榮耀、Auto Express金舵獎、What Car？最佳中型SUV等多項肯定，主要是拜VW集團資源共享所賜，採用富有盛名的MQB底盤，在高剛性車體、紮實的底盤設計加上XDS+主動式電子限滑差速器，能從容應對台灣多山區彎道的特有狀況。

再加上1.5 TSI這具全新動力引擎，小引擎大馬力已成為汽車科技最新潮流，雖然僅有1498cc，卻擁有150hp強大馬力與25.5kgm/1500rpm之最大扭力，極速更可達到203km/h；在7速雙離合器自動手排變速箱的輔助下，0～100km/h加速只需8.6秒，廠方藉以標榜KAROQ擁有房車操控性的特色。

豐富的安全配備更是KAROQ熱銷亮點，7顆氣囊、ESC電子行車穩定系統、XDS+主動式電子限滑差速器、MKB二次碰撞預煞系統外，最新的ACC主動式定速跟車系統及Front Assist（AEB）前方輔助系統皆為全車系標準配備，而後方自動煞停與倒車顯影警示系統也列入KAROQ的安全配備清單，1.5 TSI尊榮版的「動態幾何光束LED智慧頭燈系統」，更可隨車速、轉向、天候等狀況自動調節照明範圍以及照明亮度，有助於駕駛夜間行車。

座椅系統 靈活調整

VarioFlex聰明變座椅更是KAROQ另一項賣點，雖然這項配備在原廠屬於選用配備，但SKODA TAIWAN特地加碼將其列為台灣市場的標準配備。後排3張獨立式座椅可依車主需求，自行變化為5人座、4人座、3人座以及2人座，除了椅背可調整13.1。斜度外，左右2張座椅並能夠前後滑移15cm，中間座椅拆除狀況下，左右可滑移8cm，多元化的調整設計充分滿足現代家庭日常生活與休閒需求。

(中國時報)