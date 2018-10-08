車廠大玩色彩遊戲 增添駕駛樂趣

2018年10月08日 04:12 中國時報 陳大任 報導

Honda Taiwan推出Honda CITY「閃蝶藍」新車色，售價62.9萬元起。（Honda Taiwan提供）

擁有204hp最大馬力的全新HYUNDAI ELANTRA Sport預售84.9萬元起。（南陽實業提供）

時裝換季，車廠也玩起色彩遊戲，中華三菱推MITSUBISHI GRAND LANCER極炫出色版特仕車進行外觀升級；Honda Taiwan旗下受年輕族群喜愛的Honda FIT及Honda CITY推出閃蝶藍新色；南陽實業邀前100名HYUNDAI ELANTRA Sport車主直衝麗寶G2國際賽道，體驗操駕魅力。

中華三菱表示，GRAND LANCER推出以尊爵黑及晶玉白2個車色進行外觀升級的特仕車，白車專屬配備跳色尾翼、雙色側裙、跳色後視鏡，搭配鋼琴黑的水箱護罩，及16吋極炫雙色鋁圈，L型導光條更顯外觀獨特；內裝搭載極智數位儀表板、整合式觸控影音系統，讓行車狀況一覽無遺，更可依照心情調整儀錶板風格，增添駕駛樂趣。

Honda Taiwan表示，Honda FIT 、Honda CITY除了擁有亮眼新色「閃蝶藍」，更以9大主動安全系統及極致被動安全，樹立安全領先標竿；同步搭載先進科技i-VTEC引擎，創造高省油效率及低汙染表現，奪得「2018傳統汽油引擎環保車」冠軍殊榮，樹立環保節能典範。

南陽實業表示，HYUNDAI ELANTRA Sport可謂將1.6L 4缸引擎揮灑地淋漓盡致。高效能渦輪增壓系統結合GDi缸內直噴科技，於6000rpm峰值扭力榨出204hp最大馬力，27kgm峰值扭力更於1500rpm延續至4500rpm隨時綿延輸出，靈敏地過彎指向搭配多重駕馭模式更讓ELANTRA Sport允文允武，熱血性能遠勝同級。

(中國時報)