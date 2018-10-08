2018年10月08日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

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「那賤婢呢？」葉天士正在收拾桌上的醫箱，聽了這話，回頭望去：「皇上，您是說瓔珞姑娘嗎？」

「除了她，還有誰？」帳幔後影影綽綽一個人影，冰冷如霜道，「把她叫來，朕要親手剝了她的皮！」

皇后坐在床沿，手中端著一只盛著褐色藥汁的瓷碗，藥汁略燙，她不斷攪著手中的湯勺給之降溫，聞言抬頭一笑：「皇上，瓔珞是為了給您治病，才會口出狂言，現在皇上清了血痰，精神大好，以臣妾來看，瓔珞不但無過，反而有功。」

「……那臭丫頭給你灌了什麼迷魂湯，你這樣都相信她的話？」弘曆冷冷道，「依朕看，那些話若非早就藏在心裡，能那麼順溜的說完嗎？她分明是藉給朕治病的機會，變著法兒地出氣洩憤！」

皇后嘆了口氣：「就算皇上現在想找人算帳，只怕也不行了。」

弘曆忽然沉默下來，帳幔遮去了他此刻的表情，只有因病而形銷骨立的側影倒映在帳子上，良久才言：「……為什麼？」

「瓔珞一回去就發了高燒，身上起了大片紅疹，葉大夫說，是照顧皇上的時候染了病，如今再也支撐不住，倒下了。」皇后抬手撥開眼前的帳幔，「哪怕瓔珞有千萬個不好，看在她精心伺候，又感染惡疾的份上，皇上也不該怪她一時失言啊！若不然，將來還有誰會鞠躬盡瘁，拚力伺候呢？」

帳後露出弘曆陷入沉思的臉，他忽轉過臉來，陰沉沉對皇后一笑：「好，朕不怪她，不但不怪她，還要好好賞賜她……」

養心殿耳房，幾名宮女送來了弘曆的賞賜。

「這、這是……」魏瓔珞半窩在床上，看著對方手裡端著的黑色湯藥，眼角忍不住抽了抽。

「瓔珞姑娘，這是皇上囑葉大夫特意為你開的藥，快喝藥吧！」宮女走到床沿，一個將她扶起，一個將盛藥的勺子遞到她唇邊。

皇上所賜，哪能推辭。

魏瓔珞只能極不情願的喝了一口，結果哇的一聲，吃進多少吐出多少，一隻手卡著嗓子咳嗽了半天，才驚恐道：「怎、怎麼這樣苦，裡面放了什麼東西？」

宮女老實回道：「黃連。」

魏瓔珞立覺不對：「葉大夫給皇上開的藥裡面沒有黃連啊！」

宮女：「皇上那份沒有，但葉大夫給您開的藥方，一定得有。」

魏瓔珞驚愕道：「為什麼？」

「特傳皇上的話。」宮女面無表情，魏瓔珞卻覺得自己能透過對方的話，看見一張斤斤計較的臉，「黃連清熱燥濕，瀉火解毒啊！」

「……能不喝嗎？」魏瓔珞心驚膽戰看著那滿滿一大碗黃連湯。

「伺候瓔珞姑娘用藥。」宮女以實際行動回應了她。

同一時刻，養心殿寢殿內，葉天士侍奉在弘曆身旁，手中同樣一只藥碗，裡頭盛著相似的藥汁，只是獨少一味黃連。

饒是如此，弘曆仍喝得眉頭緊皺，似為了減少自己的痛苦，遂開口問道：「葉天士，那丫頭喝藥了嗎？」

皇上的脾氣真是來得快，去得也快，早上還是賤婢呢，晚上就成了那丫頭，到了明天還不知道會變成什麼。葉天士心裡轉著這個念頭，嘴上則道：「有皇上口諭，自然是要喝藥的。不過，草民不明白，您為什麼要讓她喝黃連呢？」

弘曆冷哼一聲：「這丫頭一肚子壞水，都能沁出毒汁來，黃連瀉火解毒，正適合她！還有什麼對症的中藥最苦？」

鬧起脾氣來，即便天子也如同一個凡人，還是個斤斤計較的小氣男人。葉天士只能本著死同道不死貧道的心，小心回道：「要說最苦的中藥，黃連、木通、龍膽草，都是苦不堪言，最苦的是苦蔘──」

弘曆一擺手：「那就從今日開始，一天三頓，頓頓不同種類的苦藥，換著法子讓她喝！要是不肯喝，就強行灌！良藥苦口利於病，朕這是為了救命恩人的性命著想，你聽懂了嗎？」

「是。」葉天士應道。

「呵呵呵呵……」許是想到了對方邊喝邊吐的悲慘模樣，弘曆心情大好，想著想著竟笑出聲來，葉天士的湯藥再送到他嘴邊，他也不嫌難喝了，笑吟吟地全喝了下去。

葉天士見此，嘴角抽了抽，卻不敢說什麼。

但得了弘曆這個指派，卻也不是什麼壞事，至少他不必再想什麼理由、什麼藉口去探望魏瓔珞了。

出了養心殿之後，他揹著藥箱，馬不停蹄地來到側殿耳房。

宮人早已得到消息，一路無人阻攔，他就這樣大搖大擺的走進房門，反手一關，對床上躺著的人影道：「魏姑娘，是我！」

原本氣若游絲，病得氣息奄奄的魏瓔珞聽見他的聲音，忽然兔子似地從床上竄起，一臉抱怨：「葉大夫，能不能不要加黃連，太苦了！」

「這可由不得我，是上頭的安排。」葉天士用手指了指天，暗示這是來自天子的強制命令，之後打開藥箱，從裡頭翻出一只小藥瓶來，「硫磺膏是治療疥瘡的，不對症，換這個吧！」

頓了頓，又試探性地問：「瓔珞姑娘，我有事兒不明白……」

魏瓔珞雙手接過：「你問。」

「明知自己從小就對花生過敏，為何要故意服用，引發大片紅疹呢？而且，還找我偽造疥瘡的醫案……」葉天士問道，想起弘曆的所作所為，心裡隱隱有了一個答案。

這沒什麼不好回答的，又或者說最好給他答案，免得他自己胡思亂想。

「……我故意激怒皇上，他醒過神來，第一個就會找我算帳，可我若是染病，他就算氣得七竅生煙，也不好再罰我啦。」魏瓔珞微微一笑，面色帶著病態的蒼白，「畢竟誰都知道，我照顧皇上才會染病啊。」

葉天士略感意外，仔細一想，又覺得一切合情合理，當下佩服得點頭：「姑娘聰慧忠義，旁人難以企及一二，放心，草民一定盡力掩護，不會讓你露出半點破綻！」

魏瓔珞笑而不語，等到葉天士離開，她才喃喃自語道：「忠義？我不過是藉機發洩心裡的怒氣罷了，誰叫他這樣對皇后娘娘……」

如蓮花開於淤泥中，皇后的品性與宮中其他人相比，簡直可以算得上是纖塵不染。魏瓔珞很喜歡她，有時候甚至會忍不住將她與自己的姊姊作比較，然後得出結論……這兩人很像，無論是品格，還是溫柔照顧她時的模樣……

魏瓔珞能為了姊姊隻身入宮，也能為了皇后怒罵弘曆。

「只是罵人一時爽，接下來的日子不好過咯……」她輕嘆一聲，卻並不後悔，身旁沒人伺候，也不敢讓人伺候，她拔開瓶蓋，勾了些藥膏在手上，艱難地為自己上好藥，然後便吹燭睡下了。

疼痛難耐，魏瓔珞難受地翻了個身，那些自己的手搆不著的地方，沒有上藥的地方，又癢又疼。

……是誰？

魏瓔珞沒有睜開眼，繼續閉著眼睛裝睡。

一隻冰涼涼的手落在她的額頭上，靜靜試探她額頭的溫度，良久才抽離。

之後，是拔開瓶蓋的聲音，那隻手重新落回她身上，帶著藥膏的清香，動作又輕又緩，胳膊後側、脖頸、後肩……那些她自己搆不著的地方，他一一為她上藥，卻又沒有越軌半步，後背後腰，這些男人不該碰觸的地方，他都沒有藉機去碰，哪怕她此刻「睡著」，哪怕她就算醒著也不會責怪他。

是的，這是一隻男人的手。

一個她認識的男人的手。

瓶蓋重又蓋上，屋子裡寂靜下來。

魏瓔珞仍閉著眼睛，身上舒坦了許多，心裡卻又癢又麻，她不知自己此刻應不應該睜開眼，不知道自己該不該看一看他，然後對他笑一笑。

又怕他如往常一樣，落荒而逃。

直至一個溫柔的吻落在她的睫毛上，如蜻蜓點水，如猛虎嗅薔薇。

瓔珞極力克制，才能讓自己的睫毛不至於如自己的心一樣，方寸大亂微微顫抖。

直至關門的聲音輕輕響起，她才睜開眼，嘆了口氣，抬手捂住自己被吻過的那邊睫毛。

「……這場病。」漆黑的夜裡，魏瓔珞不由得翹起嘴角，「也不全是壞事。」

病來如山倒，病去如抽絲，葉天士的湯藥熬到第十日，侍衛所裡，傅恆正翻看著手裡一卷兵書，一雙手忽然從他身後伸出，蒙住他的眼睛。

「瓔珞，你怎麼來了？」傅恆任由她蒙住自己的眼睛，輕易地猜出了對方的身分，笑著問，「你的病大好了？」

「你怎知是我？」魏瓔珞放下手，繞到他身側，前幾日的病痛似乎讓她消瘦了一些，越發顯得楚腰纖細，不堪一握。臉上的笑意卻動人了許多，她對他的笑，總是與對別人的笑不同，「我大好了，多虧某個田螺公子精心照顧我，每晚都為我更換額頭的帕子，用冷水擦手和手臂。」

「咳。」聽到田螺公子這個稱呼，傅恆不自然地以拳掩唇，咳嗽了一聲，「這人是誰呀？」

見他裝傻，魏瓔珞索性跟他一塊裝傻，面露驚訝道：「不是你嗎？」

傅恆搖了搖頭。

「……那可怎麼辦？」魏瓔珞咬了咬唇，雪白貝齒在紅脣上留下幾道淺淺白印，「我以為他是你，才許他為我上藥，那些地方，我是不允許其他人男人碰的……」

傅恆聞言一愣。

「既然不是你，那我就走了。」魏瓔珞輕輕一嘆，轉身離去。

「等等！」傅恆再也坐不住，起身拉住她的胳膊。

「……你還有什麼事要對我說？」她別過臉不看他。

「我……」傅恆一時之間竟不知該與她說什麼。

真是自作自受，何苦要撒那樣的謊，如今要如何下台？（待續）

(中國時報)