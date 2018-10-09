環評史上最黑暗的一天 觀塘強勢過關

2018年10月09日 01:46 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

在賴揆上周五喊出「觀塘過關換深澳停建」下，流會不到一周的環保署環評大會昨再度審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，在環評委員比上次多一位出席，達到10位法定開會門檻下，會議只討論40分鐘就進入表決，結果在7位官派環評委員全數投票贊成、2票棄權而「審查通過」，觀塘案強勢翻案成功!

詹順貴請辭 8學者缺席

環委共21人，含官派7人、學者專家14人，吳義林、徐啟銘、高志明因故申請迴避，扣掉3人，18人需10人出席才能開會。昨天出席的環評委員含官派7人、學者3人，共10人剛好過半，達法定人數。

官派環委包括主席環保署長李應元、副署長張子敬（代替請辭的詹順貴）與內政部、科技部、衛福部、國發會、農委會代表。3名學者環委是專案小組召集人李堅明與馬小康、李錫堤。缺席的8名學者環委是鄭明修、李克聰、王价巨、王文誠、劉希平、劉小如、劉溢昌、李公哲。

官派7票硬過 40分鐘翻案

大會開始，李堅明、馬小康、李錫堤先後發言，要求中油落實迴避替代方案，盡力維護藻礁；官派環委則強調經濟開發與防制空汙的必要性，最後並建議就中油迴避替代案及海堤再往外移至少20公尺進行表決，討論不到40分鍾，李應元隨即裁定表決，結果在6名官派環委（不含李應元）及1名學者專家環委同意，2名學者專家投廢票，以7比2，觀塘案順利翻案，但卻也被環保團體批是「環評史上最黑暗的一天」

不過，第三天然氣接收站通過後，中油與經濟部即聯合召開記者會，表示將趕工在2023年1月開始供氣給大潭電廠。監督此案的經濟部次長曾文生壓力獲得舒緩，會中一度哽咽，紅了眼眶，強調此案通過「挑戰才開始」，拜託中油同仁把此當作最重要的事來做。

中油董事長戴謙除感謝曾文生與環保署副署長詹順貴指導，讓中油提出替代方案。他興奮之餘，還宣示要終生當未來成立的觀塘生態保育委員會的志工，至死為止。

經次長哽咽 中油挑戰才開始

工商團體昨日對觀塘案環評強勢過關，儘管認為是個案，但過去業界時常反應「環評曠日廢時」，無法有效掌握審查時程，確實影響到廠商投資意願，全國工業總會祕書長蔡練生表示，看到政府「硬起來」展現魄力，當然會希望將來遇到一些重大開發案，政府能負起責任去維護理性討論的空間，建立業界的信心。

(中國時報)