環評史上最黑暗的一天 觀塘強勢過關

觀塘案通過環評，中油可在觀塘港興建第三天然氣接收站，因涉及大潭藻礁（中興大學生命科學系教授林幸助提供）生態保育，遭到環團反對，在環保署門口高喊「救藻礁！反深澳！」（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

在賴揆上周五喊出「觀塘過關換深澳停建」下，流會不到一周的環保署環評大會昨再度審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，在環評委員比上次多一位出席，達到10位法定開會門檻下，會議只討論40分鐘就進入表決，結果在7位官派環評委員全數投票贊成、2票棄權而「審查通過」，觀塘案強勢翻案成功!

詹請辭 李感嘆不顧江湖道義

詹順貴請辭 8學者缺席

環委共21人，含官派7人、學者專家14人，吳義林、徐啟銘、高志明因故申請迴避，扣掉3人，18人需10人出席才能開會。昨天出席的環評委員含官派7人、學者3人，共10人剛好過半，達法定人數。

官派環委包括主席環保署長李應元、副署長張子敬（代替請辭的詹順貴）與內政部、科技部、衛福部、國發會、農委會代表。3名學者環委是專案小組召集人李堅明與馬小康、李錫堤。缺席的8名學者環委是鄭明修、李克聰、王价巨、王文誠、劉希平、劉小如、劉溢昌、李公哲。

官派7票硬過 40分鐘翻案

大會開始，李堅明、馬小康、李錫堤先後發言，要求中油落實迴避替代方案，盡力維護藻礁；官派環委則強調經濟開發與防制空汙的必要性，最後並建議就中油迴避替代案及海堤再往外移至少20公尺進行表決，討論不到40分鍾，李應元隨即裁定表決，結果在6名官派環委（不含李應元）及1名學者專家環委同意，2名學者專家投廢票，以7比2，觀塘案順利翻案，但卻也被環保團體批是「環評史上最黑暗的一天」

不過，第三天然氣接收站通過後，中油與經濟部即聯合召開記者會，表示將趕工在2023年1月開始供氣給大潭電廠。監督此案的經濟部次長曾文生壓力獲得舒緩，會中一度哽咽，紅了眼眶，強調此案通過「挑戰才開始」，拜託中油同仁把此當作最重要的事來做。

中油董事長戴謙除感謝曾文生與環保署副署長詹順貴指導，讓中油提出替代方案。他興奮之餘，還宣示要終生當未來成立的觀塘生態保育委員會的志工，至死為止。

經次長哽咽 中油挑戰才開始

工商團體昨日對觀塘案環評強勢過關，儘管認為是個案，但過去業界時常反應「環評曠日廢時」，無法有效掌握審查時程，確實影響到廠商投資意願，全國工業總會祕書長蔡練生表示，看到政府「硬起來」展現魄力，當然會希望將來遇到一些重大開發案，政府能負起責任去維護理性討論的空間，建立業界的信心。

(中國時報)

工總籲政府 降低生態衝擊
環委批 沒看過閣揆插手環評 這麼嚴重
經濟部擬增設百萬瓩天然氣機組
新聞透視－環評粗糙翻案 執政傲慢
詹請辭 李感嘆不顧江湖道義

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。