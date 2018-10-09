2大新制11月上路 機車考照 情境考題倍增

2018年10月09日 01:46 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

面對機車事故頻生，一年死傷超過30萬，機車考照將有大變革。交通部長吳宏謀昨日表示，機車考照要增加情境考題，將從5題倍增至10題，考前道路交通安全講習也將延長，由目前的90分鐘延長至120分，預計11月1日上路。另針對易超速地點也將實施區間速率執法，預計針對住宅、學校周邊巷道等，實施限速30公里。

延長考前講習 擴大區間測速

公路總局統計，去（2017)年考機車筆試有28萬7千人，路考則有40萬6000人次，去年發出機車駕照共25萬7000張。

立院昨（8）日召開交通委員會，吳宏謀在業務報告中指出，去年交通事故總件數29萬6826件，受傷人數為39萬4198人，1517人死亡；其中機車事故發生件數15萬5669件，24小時死亡人數高達864人，受傷也有30萬2739人，機車車禍死傷人數占整體約7成7。

由於機車車禍死傷人數多，吳宏謀指出，將針對機車考照做調整，目前機車考照的情境題庫共60題，未來將增加筆試題庫情境題至120題，出題比例也會增為20％，從現行考5題情境題倍增到10題，並建置風險感知雲端學習區。

情境題庫是以圖片為主試題，讓考生更容易看懂題目。講習內容將強化防禦駕駛觀念，讓考生預判危險，像是前方有突發狀況，要如何應對等。

未來公路總局將把風險感知影片，納入筆試題庫及駕訓班訓練教材，也會建立機車及駕訓班考前線上學習機制，預計在3年內推動。

住宅、學校周邊 限速30公里

另外，交通部統計，車速從每小時30公里增加到每小時50公里，死亡機率會由10%大幅增加到80%。吳宏謀說，將針對易超速肇事地點實施區間速率執法，其中住宅區、學校周邊巷道速限時速30公里，並縮減市區車道寬度、留設行人道。

新北市警察局在萬里隧道實施區間平均速率科技執法，今年7月1日起開始執法，以均速超過70公里優先舉發，自5月宣導並設置相關告示牌後，違規率降到6.02%，6月再降低至4.60%，7月1日執法後，下降至1.10%。

(中國時報)