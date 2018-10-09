2大新制11月上路 機車考照 情境考題倍增

機車考照大變革，情境考題將從5題增至10題，考前道路交通安全講習也將延長，預計11月1日上路。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

面對機車事故頻生，一年死傷超過30萬，機車考照將有大變革。交通部長吳宏謀昨日表示，機車考照要增加情境考題，將從5題倍增至10題，考前道路交通安全講習也將延長，由目前的90分鐘延長至120分，預計11月1日上路。另針對易超速地點也將實施區間速率執法，預計針對住宅、學校周邊巷道等，實施限速30公里。

延長考前講習 擴大區間測速

公路總局統計，去（2017)年考機車筆試有28萬7千人，路考則有40萬6000人次，去年發出機車駕照共25萬7000張。

立院昨（8）日召開交通委員會，吳宏謀在業務報告中指出，去年交通事故總件數29萬6826件，受傷人數為39萬4198人，1517人死亡；其中機車事故發生件數15萬5669件，24小時死亡人數高達864人，受傷也有30萬2739人，機車車禍死傷人數占整體約7成7。

由於機車車禍死傷人數多，吳宏謀指出，將針對機車考照做調整，目前機車考照的情境題庫共60題，未來將增加筆試題庫情境題至120題，出題比例也會增為20％，從現行考5題情境題倍增到10題，並建置風險感知雲端學習區。

情境題庫是以圖片為主試題，讓考生更容易看懂題目。講習內容將強化防禦駕駛觀念，讓考生預判危險，像是前方有突發狀況，要如何應對等。

未來公路總局將把風險感知影片，納入筆試題庫及駕訓班訓練教材，也會建立機車及駕訓班考前線上學習機制，預計在3年內推動。

住宅、學校周邊 限速30公里

另外，交通部統計，車速從每小時30公里增加到每小時50公里，死亡機率會由10%大幅增加到80%。吳宏謀說，將針對易超速肇事地點實施區間速率執法，其中住宅區、學校周邊巷道速限時速30公里，並縮減市區車道寬度、留設行人道。

新北市警察局在萬里隧道實施區間平均速率科技執法，今年7月1日起開始執法，以均速超過70公里優先舉發，自5月宣導並設置相關告示牌後，違規率降到6.02%，6月再降低至4.60%，7月1日執法後，下降至1.10%。

(中國時報)

高通案和解 疑高層下指導棋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。