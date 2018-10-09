外資竄逃 兩岸三地哀鴻遍野

2018年10月09日 01:46 中國時報 洪凱音／台北報導

兩岸三地股市表現一覽表

大陸人行搶在十一長假收假前降準，但市場「完全」不買單，昨長假後首個交易日，兩岸三地股市哀鴻遍野，滬深300指數暴跌4.3％，深圳A股、上證指數也分別以4.05％、3.72％收跌，香港恆生跌幅也在1.39％；至於台股，在外資竄逃大賣台股下，盤中跌幅逾百點，差點失守1萬400點整數關卡，終場下跌61.19點，以1萬455.93點作收。

陸股補跌 內資信心動搖

第一金中國世紀基金經理人楊國昌分析，上周全球股市普遍下挫，陸股大跌除了有補跌的意味外，最大的原因是美國副總統彭斯抨擊大陸，層級高，言辭也顯得直接、猛烈，顯示中美關係已拉到最緊繃、危急的狀態，彭斯言論一出，不僅嚇跑外資，連內資信心也動搖，陸股才會跌得慘烈。

大陸金融市場現階段只能以「屋漏偏逢連夜雨」來形容，因為在美元強升下，已經有過半專業經理人認為，人民幣匯率貶破7大關是遲早的事；楊國昌表示，大陸匯市不好，股市也將連動受到拖累，在國內外利空因素下，上證指數正面臨2700點保衛戰，若再次跌破，恐有下探9月2644點低點的壓力。

上證面臨2700點保衛戰

大陸9月官方、財新公布的製造業數據皆呈現下滑趨勢，顯示製造業雖受到貿易衝突導致出口前景不確定性增溫；富蘭克林證券投顧建議，投資人得進一步留意10月進出口貿易、零售銷售等經濟數據，陸美貿易戰也將有後續發展，預期大陸可能於10月召開中共第19屆4中全會。

金管會喊話 台股仍照跌

台股繼上周狂瀉近500點後，即使金管會主委顧立雄信心喊話，投資人同樣不買單；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，台股續跌主要關鍵點是匯率，新台幣跌到近1年半來新低，留在國內的外資，除面對台股指數下跌壓力，還有匯率損失風險，加速向外竄逃的速度。

(中國時報)