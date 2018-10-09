萬點保衛戰 國家隊偷偷進場

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中國時報
／台北報導

儘管財金兩部會對國安基金是否進場護盤不同調，但在選前作多、政策護盤急急如律令下，據透露，檯面上不護盤，但檯面下國家隊護盤動作頻頻，勞動基金昨天就進場，盤中緊急撥款420億元代操資金，官股券商也買超26億元，連5日買超132億元，展現捍衛台股免於破底危機的強烈企圖心。

為了讓台股止跌，政策昨一早先對勞退代操的投信下了禁賣令的「口水護盤」，惟近午盤仍跌勢不止，7家代操投信意外收到勞動基金緊急撥款給每家60億元，共計420億元的「實質護盤」資金，台股也在這一筆關鍵的銀彈挹注，日K棒下方收腳，終場跌點收斂，收10,455點，跌61點作收。

政府基金基於台股指數位階已高，近2年來完成多次的勞退代操的招標，一直遲遲未撥款，昨日終於挹注420億元新資金活水，投信業者已小試身手，鎖定近期跌深股加碼，市場也傳出以被動元件股為主要族群。

據統計，目前還有退撫基金有300億元未撥款，退撫基金昨日表示，未來將視市場情況撥款。

此外，新制勞退基金還有以追蹤台灣永續指數的420億元資金未撥，另10月底前將再徵求7家投信代操420億元，預計年底完成招標。

距離年底大選只剩1個多月，此時撥款引起市場高度關注，勞動基金運用局強調，這420億元要求絕對報酬5.94％的收益率，此時撥款著眼於投資收益目的，完全交由專業經理人自行判斷何時投入。

台股過去5個交易日驚跌600點，昨最低觸及10,403點，八大官股券商昨日再買超26.11億元，累計近5日與積極與外資對抗，買超131.92億元，為近期罕見的連續大動作買超。

(中國時報)

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