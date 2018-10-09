人行降準助貶 亞幣幾全趴

2018年10月09日 01:46 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

主要亞幣昨日升眨幅度

中國人民銀行（大陸央行）閃電降準，釋出人民幣7,500億元資金，不只加重人民幣貶勢，中間價昨創17個月新低，在岸即期價更失守6.91，連帶使亞洲貨幣都被這波「放水」波及到，新台幣終場下跌8.6分、收在30.926元，創近1年半來新低價，劍指31元大關。

亞洲股匯上周全盤皆墨，大陸股匯市因「十一長假」休市躲過一劫，人行搶在長假結束前，前天閃電宣布下調人民幣存準率1個百分點，扣除到期的中期借貸便利（MLF），等於再向市場釋放資金人民幣7,500億元。

由於正值陸美對峙敏感時刻，人行此舉被解讀為救股市，但因釋出流動性將衝擊已經疲弱的人民幣匯價，對此人行貨幣政策委員劉世錦特別強調，只要機制正確，不怕匯率「點位」不回來，頗有安撫匯市信心的味道在。

沒想到昨日匯市一開，補跌效應仍反應。人民幣中間價報6.8957，下調165點，創下近17個月新低價；在岸的即期價早盤跌破6.9後一度拉回，但收盤前再度下跌，終場貶值321點，收6.9135，創去年3月10日以來的新低價。

反應預期心理的離岸價，一度大跌貶453點，報6.9337兌一美元，比在岸收盤價低202點。匯銀解讀，這擺明認為人民幣還有得跌，尤其人行「放水」搶救陸股，人民幣成為犧牲品，極有可能在這波救市下跌至7字頭。

人民幣領跌，除了避險需求強勁的日圓逆勢走升，其他亞幣無一倖免。昨日人民幣貶幅約0.46％，泰銖、印尼盾成為重災區，幾乎等幅跟貶；新台幣貶幅0.28％，不比人民幣，但貶得比新加坡幣、馬幣、韓元都多。

台北匯市昨日總成交量15.7億美元，約較平常多了5成。匯銀主管分析，顯示外資賣台股不手軟，錢走得也相當快，保守估計至少匯出6～7億美元，若非出口商看價錢不錯，多少賣些美元抵銷外資力道，新台幣單日恐貶逾1角。

匯銀主管分析，新台幣已經連6貶值，除非人民幣止貶，否則單靠出口商拋售美元，杯水車薪恐難扭轉新台幣頹勢，31元不遠了。

(中國時報)