顧立雄：市場未失序 趨穩就沒問題

2018年10月09日 01:46 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

台股連跌，財政部於上周日（7日）突然提出國安基金「不排除提前召開會議」，金管會主委顧立雄認為，現階段市場尚未失序，應該暫時讓市場自由機制發揮。顧認為，台股「1萬500點是個心理關卡」，不過是「區間概念」，只要趨穩就沒問題，這也引發外界質疑，對於國安基金是否進場護盤「財、金不同調」。

顧立雄昨（8）日於立法院財政委員會備詢時坦言，上星期「的確是跌得比較凶」，主要受到美國副總統發表強硬談話和軍演消息影響，讓陸美貿易戰單純從經貿摩擦，拉高到政治層次；不過香港只跌了約0.4％，台股卻跌了1.8％，為此行政院副院長施俊吉上周六（6日）下午就找了財政部、金管會，就下跌原因的判讀、未來走向、為何上周投資人比較沒有信心等方面進行意見交流，但會議內容與國安基金無關。

如果股市持續「下殺」，顧立雄表示，如果跌破1萬500點的「上下區間」，會考慮採行實施庫藏股，鼓勵相關單位進場，會有階段性不同穩定措施，但現在看來沒有非理性下跌，連跌5天以來「跌幅縮小甚為明顯」。他認為，應看台股整周的表現，並關注幾個指標，如內資動態、收盤後台指期情況、其他較有連動的市場表現、陸美貿易戰產生的外溢效果等。

顧立雄更再次強調「基本面好自然就會上來」，上市櫃公司表現、外銷訂單表現仍非常亮眼，金管會將鼓勵上市櫃公司多舉辦法說會、業務發表會等，增加投資人信心來「守住」，不要受到消息面影響。

(中國時報)