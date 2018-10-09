義和團式護盤 把投資人當白癡

2018年10月09日 01:46 中國時報 黃琮淵

人行宣布降準不到6小時，財政部主動釋出國安基金「不排除提前召開委員會議」訊息，引來市場暇想；先不論萬點之上護盤的必要性，還真的是把投資人當白癡，覺得喊出「國安基金」這四個字，就有如神助，台股就止跌了、明天就跟國際盤脫鉤了，為了救選舉，這行徑真的很義和團。

先講動用國安基金前提，是「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，但就上周狀況，跌得還不算深，指數也還在萬點之上，資本、金融市場根本也沒失序，是哪來國安之虞？

過去一段時間，為人詬病的是每當台股跌得多時，甚至沒到崩跌，投資人就要國安基金出手護盤的聲音。但說真的，股市有跌有漲，國安基金本沒必要幫投資人護盤，過去沒到必要時，政府也絕不輕言動用，這條線一直守得很緊。

但這次是投資人都還沒喊，財政部就先跳出來，主動拿國安基金當「誘餌」，展現邀功的企圖心。只是還不到一天，就被腦袋還算清楚的金管會狠狠打臉，成了豬隊友。

財政部應該比誰都清楚，國安基金是拿公股股票向銀行借款，加上借貸政府基金，不是無本生意，更不是「借錢免息」。再參酌歷史經驗，國安基金若獲利，絕對是低點進場，當台股還在萬點之上，是要護什麼盤？

沒有理由進場之際，財政部就亮出國安基金的底牌，如果不是看衰台股還要跌個三、四千點，就是選舉造勢看太多，也無意識地跟喊選舉語言了，無論哪個，兩者都很可悲。

只能奉勸財政部，這維持資本市場秩序的最後防線，真的不要毫無節制濫用，國安基金再多個幾次「狼來了」，也就沒人理了，當連安撫民心都沒效果時，真的發生大事，恐怕也很難國安了。

(中國時報)