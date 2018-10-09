詹請辭 李感嘆不顧江湖道義

2018年10月09日 01:46 中國時報 廖德修 、張理國／台北報導 、張理國／台北報導

請假多日的環保署副署長詹順貴則在臉書發表聲明，宣布請辭。（本報資料照片）

昨日下午環保署召開觀塘案環評大會，請假多日的環保署副署長詹順貴則在上午於臉書發表長達3000多字的聲明，宣布請辭。對此，環保署長李應元說，詹順貴辭職是不顧江湖道義，他很遺憾。

詹順貴明志 深澳經驗已夠了

詹順貴接受媒體訪問時指出，辭職的想法與理由都寫在聲明稿中，不會再做另外的回應。而離開環保署後何去何從？他目前還未多想，應該會先回到老本行擔任律師。至於會不會再參與環保運動，他未作正面回應，只含糊回答：「還是會在不同崗位繼續為台灣環境努力。」從2016年民進黨政府上台起，詹順貴一共在環保署待了2年4個多月。

詹順貴在聲明中說，他在9月12日環評大會首次審查觀塘案流會後，向環保署長李應元遞出辭呈但遭拒收。沒有從政經驗的他，隔天就把辭呈直接遞交行政院，且辭意始終不變。

上周「請假變請辭」風波的隔天（4日）晚上，他就在個人臉書貼出宋代蘇東坡的詞《定風波》以明志，詞的最後一句是：「回首向來蕭瑟處。歸去，也無風雨也無晴。」其心境與去意已表露無遺。

李應元遺憾「真的不必這樣」

請辭聲明中詹順貴也不忘闡揚自己的理念，回顧進入體制內的初衷指出，當時是希望實踐更結構性與更長遠的改革的初衷。但環評制度的社會信任基礎受到嚴重傷害，離當初修法目標越來越遠，實在有愧職守。而他選擇在環評大會四度審查觀塘案前掛冠求去，就是不想再為行政院背書，畢竟有一次深澳案的經驗已經夠了。

請假變請辭 賴6小時後批准

環保署長李應元則表示：「真的不必這樣的（指詹辭職），我和阿貴是好兄弟，這段期間共同努力，做的很不錯啊！連賴院長也對環保工作的成效給予肯定，如今阿貴卻辭職了，根本不顧江湖道義，我真的感到很不捨！也很遺憾！」至於接替詹順貴的人選是誰則並未提及。

而行政院長賴清德在詹順貴則發表辭職聲明6小時後准辭。對於政院日前否認詹順貴請辭，算不算是假新聞？行政院發言人Kolas說，沒有假新聞的問題，上周詹順貴的確是請假，不是請辭，不過顯然在過去幾天媒體的熱情報導中，很遺憾「請假變成請辭」。

(中國時報)