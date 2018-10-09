新聞透視－環評粗糙翻案 執政傲慢

2018年10月09日 01:46 中國時報 廖德修

觀塘案行政院動員官派環委護航，強行翻案成功，過程十分粗糙，完全不尊重學者專家的意見。最後僅10人出席勉強過半，投票時只有官派環委6人贊成，出席的3位學者環委有2位選擇投空白票。有人說這是環評史上最黑暗的一天，因為即使扣掉主動迴避的3人，11位學者環委僅1人贊成，案子卻通過了。

環團人士斥責這根本是執政團隊的傲慢，展現出「平庸的邪惡」，出席的代表只知迎合上意，殊不知所投下的一票，對已存在7600餘年的天然藻礁地景很可能已宣判了死刑。

所謂「平庸的邪惡」是美籍猶太裔女性政治哲學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt），在上個世紀所提出的理論。亦即當任何人甘於放棄對善惡是非的判斷力而去服膺權威，連最平凡的人也可能導致最極致的邪惡。最明顯的例子是1960、61年，以色列在耶路薩冷公審前納粹分子艾希曼（Eichmann），面對控訴艾希曼通常回答：「一切都是奉命行事。」因此鄂蘭認為艾希曼只是一個遵從命令的官僚，所體現的不是極端的邪惡，而是平庸的邪惡。

但昨日出席的官派環委，平常並未參加專案小組會議，也未曾造訪過大潭藻礁，根本不了解其存在的意義，卻為了貫徹上級的意志，對於學者專家的意見不理不睬，難怪環團要斥其為投票部隊，而這6張贊成票代表的就是一種「平庸的邪惡」。

環團委員共有21人，昨天僅有10出席，不到一半，而投下贊成票的也只有7人，即只有三分之一環評委員投下贊成票，這樣的環評結果如何讓人信服呢？只是凸顯執政的傲慢。

至於詹順貴選擇在昨天下午環評大會召開前在臉書宣布請辭，除了對觀塘案表達反對立場，也對執政團隊失望。請辭聲明稿最後他感謝小英總統、前閣揆林全、環保署長李應元，卻隻字未提及賴揆，印證詹賴兩人心有千千結。

(中國時報)