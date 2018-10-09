經濟部擬增設百萬瓩天然氣機組

2018年10月09日 01:46 中國時報 王玉樹／台北報導

中油將在桃園觀塘興建第三天然氣接收站。（中油提供）

經濟部深澳退場替代方案

三接昨通過後，接下來就是深澳退場問題。經濟部次長曾文生昨表示，將盡快提出「深澳電廠替代方案評估」，預計會在現有電廠廠址選擇增設一部百萬瓩天然氣機組，取代深澳退場缺口，地點可能選在現有大潭、林口電廠等幾個北部電廠。不過他未承諾深澳不蓋後，以後政府不再蓋新燃煤電廠，強調要看以後技術而定。

針對深澳退場，曾文生強調經濟部內部正在做可行性評估，已要求能源局、台電、中油針對氣源調度、北部設置機組場址做出評估規畫。未來新機組地點，可能在現有電廠中增設，另外，北部還有IPP民營電廠也在詢問，也會接受申設提案。

曾文生說明，選擇天然氣機組替代，有幾個理由，一是佔地面積小，二是建設速度比較快，更重要是彈性大，以後綠電發電較多時，其起降速度比較快，可以調配。

目前北部的大潭電廠、林口電廠，乃至於停建的深澳電廠，都是經濟部可能作為增設天然氣機組場址。曾文生認為，三接天然氣未來供大潭新設8、9號機組，如果再多一步100萬瓩機組，三接未來設立後，其2個氣槽還有多提供天然氣餘裕，但他強調未必就是設在大潭。幾個替代地點，原則會看土地有沒有、氣源有沒有、輸配電網足不足去評估。

台電則說，幾個替代深澳場址都各有經費、氣源、抗爭等不同情況，硬要做當然可以，可是要看合不合那個效益。

因新增機組只考慮天然氣，是否意味深澳電廠後，政府就不再建燃煤電廠？曾文生並未承諾，只說要視未來燃煤技術演進而定。他說，目前北中南都有燃煤發電廠，這兩年陸續更新成超超臨界機組，但還是有很多爭議。現在對燃燃煤後端汙染防治設備要求都有共識，但還需要取得科學驗證，共識建立需要過程。

雖然選擇以燃氣機組取代深澳，但曾文生指出，2025年能源配比，天然氣50%、燃煤30%、綠能20%並沒有改變，現有燃煤機組比例仍超過30%。

(中國時報)