環委批 沒看過閣揆插手環評 這麼嚴重

2018年10月09日 01:46 中國時報 李宜秦 、 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

環保署召開環評大會四度審查觀塘案，僅有環評委員中的7位官派代表（含主席）、3位專家學者出席，最後以7票同意票、2票廢票通過觀塘案。環團狠批「環評形同虛設、沒有公信力，這就是民進黨新潮的獨裁民主，有出席的人都是幫凶」。缺席環委鄭明修也說「沒看過行政院長插手環評這麼嚴重」。

藍委陳宜民也質疑，如果官派委員敢「強硬闖關」，以後也不需要做甚麼環評，只要行政院想做的案子，沒有人擋的了他；環保團體出身的綠委陳曼麗坦言，環評案通過後「有些難過」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，「環評已死、形同虛設」，如果環評大會都要用這種「闖關」方式表決，也不需要再聘請學者專家檢討做「假民主」，反正也沒用；他批評「民進黨就是鴨霸，這就是民進黨新潮的獨裁民主」，直說「不是『民主』，根本是『官主』」。

葉光芃表示，經過這次事件環保署威信已蕩然無存，全台只有賴清德會相信環保署，根本就是「環害署」。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政對李應元將粗暴的黑手伸進環評，感到遺憾與憤怒，他強調，賴清德上台後偏頗財團的獨裁意志，已嚴重影響國家，痛批「民進黨不倒，台灣不會好」。

對於今日拒絕出席的8位學者專家，環團一致表示尊敬。葉光芃表示，「出席的都是幫凶，政府就是在演戲、假民主，找幾個投票部隊來投廢票，否則最後若9：0會很難看」；潘忠政也說「出席的學者專家表面上是投廢票，實際是去湊人數，表現得一副好像我反對、尊重制度，更可恥」。

鄭明修批評，中油就是先畫靶再射箭，專家用心找替代案，但他們一樣繼續鬼扯，答覆千篇一律。他直說最不滿的是「從沒看過行政院長插手環評這麼嚴重」，本來還期待總統蔡英文會如前總統馬英九當年一樣反對國光石化案，豈料今日竟直接在大會中強硬過關。

(中國時報)