工總籲政府 降低生態衝擊

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中國時報
／台北報導

觀塘案環評過關，全國工業總會祕書長蔡練生表示，雖然觀塘案屬於個案，背後有很多特殊原因，但也希望政府在未來遇到重大開發案時，能用「魄力」處理「非理性抗爭」，讓產業與環團雙方互相了解訴求，找到折衷點，更呼籲政府，觀塘過了，仍要重視環境保育，將對生態的衝擊降到最低。

過去工商業界時常反應「環評曠日費時」，無法有效掌握審查時程，確實影響到廠商投資意願；另外，業界也無奈表示，在很多環評委員會上，業者很少有發言機會，「一站起來就被罵」，無法達到溝通目的。

觀塘案在政府的強烈意志下通過，蔡練生認為是「個案」，因政府面對2025非核家園目標，有非常大的時間壓迫性，如果接收站不能盡快完成，就會影響到供電穩定。「非核家園是大家的選擇，但它也會造成許多必要之惡」，蔡練生直言，要非核、要減煤、還要反對天然氣，那穩定供電將無解，除了產業發展，也會影響民生的用電，「要有所選擇」。

為了達到政策目標，政府「硬起來」，蔡練生表示，看到政府展現魄力，當然會希望將來遇到一些重大開發案，政府能負起責任去維護理性討論的空間，建立業界的信心。工總不斷重申「環保跟經濟要並重」，業界也絕對不願意看到為了經濟而犧牲環保，但也不能為了環保，而不考慮經濟。

蔡練生強調，觀塘案中，環團有環保和生態的考量，也呼籲政府環境保育還是很重要，務必將衝擊降到最低。

(中國時報)

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