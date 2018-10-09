葛特曼離台 柯稱他逃不了的

台北市長柯文哲8日出席大同區國順公園啟用典禮，根據旺旺中時最新台北市長民調顯示，柯文哲支持度和藍營參選人丁守中拉大，柯文哲表示，葛特曼案至少沒什麼扣分。（方濬哲攝）

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中國時報
、崔慈悌、／台北報導
葛特曼8日清晨6時就抵達桃園機場，準備搭乘長榮航空班機前往泰國曼谷，再轉機至英國倫敦。他接受完媒體訪問後，微笑振臂輕聲說「Go Go London」並前往候機室搭機。（陳麒全攝）

《屠殺》作者葛特曼指控台北市長柯文哲疑涉器官活摘爭議，更公開直言柯是「騙子」（Liar) ，引發軒然大波，葛特曼昨離台前雖自清「只說柯是中間人，而非仲介」，不過，柯堅持提告到底，更霸氣表示，他逃不了的！他不回來應訊，就跨海告他，看他逃去哪！

葛特曼澄清 柯是中間人

葛特曼2日舉辦國際記者會，會中公然指稱柯是「騙子」（Liar) ，柯為此大動干戈，更發出24小時通牒要求對方道歉，風波延燒近2周。葛特曼昨離台前還引用喬治歐威爾的話總結稱「自由代表是人們有權利講出別人不想聽的話」；柯文哲不滿表示， 他在美國住過，非常了解美國的文化，在美國不會隨便說人家liar這個詞。

葛特曼離台前澄清，自己只說柯文哲是器官移植的中間人，而非仲介者角色。但柯文哲態度堅定說，既然已經向對方提告，就到法院好好說明；至於國民黨台北市長參選人丁守中質疑柯為何不告出版該書的作家吳祥輝？柯則表示，請他不要急，律師團會一個一個處理。對於葛特曼離台，柯二度強調，「他是逃不了的！」若不回來應訊，就跨海告他，看他逃去哪！

楊憲宏呼籲 檢調重調查

柯競辦發言人林筱淇說，目前已全權委由律師處理，「市長一定不會撤告！」

不過，台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏昨接受電台專訪指出，相關資料在2014年已經知道，但當時礙於資料不足以證明，經過追查與資料回溯，「以『無心跳上葉克膜』的事情是誰幹的」，才在柯文哲在2000年發表的論文找到手法一樣的內容。

他說，柯文哲的論文寫明當時法律不允許，且未申請人體試驗的狀況下，就將捐贈者裝上葉克膜後取出器官，呼籲檢調機關重啟調查。

楊憲宏表示，就他了解，葛特曼在庭訊過程中，詳盡陳述了《屠殺》書裡內容，這些內容在檢察官訊問、作成筆錄後，成為某種程度的證據，接下來希望柯P也能向法院交代清楚。

黃文玲等人 控告吳祥輝

另外，彰化縣長參選人黃文玲、台北市議員參選人伍大辰2人，認為吳祥輝在選前出版《屠殺》中文版，涉嫌意圖使柯文哲落選，主動告發吳違反選罷法意圖使人不當選罪，黃文玲並「建議」柯向吳求償5000萬元。

(中國時報)

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