若再受邀 葛特曼仍會來台

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中國時報
／桃園機場報導

《屠殺》作者伊森‧葛特曼8日清晨6時到桃園機場準備搭機前往倫敦，登機前接受訪問時表示，面對這一個星期以來的紛擾：「我為我的書和我說的話負責」，也能理解大家的反應。面對後續官司問題，他說，台北就像是他的老朋友一樣，如果下次仍有受邀的話，還是會毫不猶豫的回來。

葛特曼日前在記者會中，公開指控台北市長柯文哲涉及器官移植情事，甚至認同柯文哲是個「騙子（Liar）」，在選前敏感時刻引發軒然大波，柯文哲也氣得請律師揚言告到底。葛特曼5日主動到台北地檢署說明後，北檢維持他字案，並未對葛特曼境管，葛特曼也依行程規畫在8日離台前往英國倫敦。

葛特曼8日清晨6時就抵達桃園機場，準備搭乘長榮航空班機前往泰國曼谷，再轉機至英國倫敦，在辦理完登機手續，葛特曼通關後前往環亞貴賓室休息，直到登機前一刻才現身候機室接受訪問。

葛特曼表示，對於這次來台，在記者會中碰觸到比較敏感話題，雖然傷害到不少人，但他強調只談論醫學，不談論台北市長柯文哲個人，有太多政治上的因素，但他為自己說的話負責，而且很明確知道自己在作什麼，並再一次強調：「我沒有說過他（柯文哲）是器官掮客，我只說他是中間人。」

葛特曼說：「這是第5次造訪台灣，我熱愛中華文化，也要稱讚台灣的民主化。台北的民眾們在過去幾天對我很友善，我知道我自己是爭議的人物，也理解很多人不喜歡，一個外國人跑來告訴大家一些有衝擊性的事情，我能理解這種感覺。」他引述英國知名作家喬治‧歐威爾名言：「自由代表人們有權力講別人不想聽的話」。

對於被柯文哲提告後主動到台北地檢署說明，葛特曼說，在前後幾天近89個小時的司法調查上，台北地檢署有非常公平的對待他，並在現場有專業的傳譯幫他仔細翻譯，雖然他個人覺得很疲憊，但對於台灣有效率的司法調查系統表示肯定。

最後，葛特曼說，台北就像是他的老朋友一樣，如果下次仍有受邀的話，他還是會毫不猶豫的回來。他也希望台灣能接受他個人針對器官活摘這個議題是非常誠懇及真誠，搭機前他用中文向大家說聲「再見」。

(中國時報)

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