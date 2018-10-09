屠殺不成 柯無傷還補血

2018年10月09日 01:46 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

《屠殺》作者葛特曼指控柯涉器官活摘爭議，看似為選情投下震撼彈，不過，根據本報民調顯示，此事反倒激起中間選民出籠，柯民調不降反升，以41.6％的支持度狠甩對手丁守中、姚文智。柯受訪表示，對他來說至少不是扣分，但器官事件被冷飯熱炒，柯無奈說「有些人就選適當的時機拉肚子，沒辦法」。

根據旺旺中時最新民調顯示，柯文哲經過《屠殺》事件洗禮，激出中間選民力挺，支持度反倒「大補血」，以41.6％的支持度遙遙領先對手丁守中的27.2％、姚文智的15.2％，外界認為葛特曼意外化身柯的助選員。柯文哲8日先稱，民調又不是他做的，解讀都是事後穿鑿附會，但也坦言該事件，「至少不是扣分」。

親民黨主席宋楚瑜日前也為柯抱屈，直言有些人四年來不放一個屁，到了選舉突然拉一坨屎，透過各種假民調、假議題，導致人心惶惶，對此，柯也意有所指表示，「有些人就選適當的時機拉肚子，沒辦法！」

由於在葛特曼舉辦的國際記者會中，不少獨派人士現身，被外界質疑為綠營操作，即便民進黨祕書長洪耀福二度澄清「百分之一萬沒關係」，但柯仍憤慨表示「現在不肯相信了！」 對此，民進黨議員許淑華分析，「完全都是國民黨害的！」事件一開始，連勝文就把矛頭指向是綠營所為，拚命帶風向，但其實黨內完全沒有這個想法！

許淑華直言，外界指控實在邏輯不通，因為目前丁守中民調位居第二，而姚文智民調一直起不來，說實在已非一個可敬的對手，硬要說我們打柯助姚，真的很冤枉，大家的共通目標應是將國民黨推倒，而非塑造白綠對抗，只憑一些獨派團體就扣綠營帽子，「我們真的是啞巴吃黃蓮，有苦說不出呀！」

(中國時報)