反深澳電廠 侯偕議員參選人連署

2018年10月09日 01:46 中國時報 葉德正、葉書宏／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜8日與國民黨30餘名議員參選人簽署反深澳燃煤電廠連署書，並從節流、開源及公民參與三個方向提出能源主張，侯友宜說，「觀塘換深澳」是政治算計，守護市民健康與環境生態，無法接受交換條件，堅持反對燃煤電廠。

觀塘電廠天然氣接受站環評案與深澳燃煤電廠議題延燒，侯友宜8日邀集新北市議長蔣根煌等12選區議員參選人簽署反深澳燃煤電廠連署書，眾人齊喊「別再搞深澳」、「還我乾淨天空」。

侯友宜說，能源政策應要有核心價值及專業評估，中央現在雜亂無章、進退失據，能源政策、電廠興建淪為政治思考、選票考量，既然中央混亂，那地方就只能自立自強，只要法規允許，新北市條件可以的，就全力推動。

侯友宜說，新北市除既有的太陽能、風力發電外，還可以開發地熱資源，降低雞蛋放在同一個籃子的風險，此外，應推動智慧節電提升能源使用效率，並創能開發、儲能運用，最後發展公民參與能源治理模式。

侯友宜強調，處理能源問題，不是只有「加法思維」，應該要多用「減法思維」，用蓋電廠的1000億元扶植節能產業、住宅節電，以長遠角度看待能源問題。

侯友宜說，他不反對在環保、健康下的發電，他反對有條件籌碼交換，且賴清德也沒有保證未來不蓋深澳燃煤電廠。

另藍營台中市長參選人盧秀燕曾針對深澳燃煤電廠「有條件」停建一事，要蔡英文正視台中火力發電廠超額發電北送與台中空汙問題，被質疑侯、盧不同調，侯友宜說，新北市提供大台北地區供電絕對足夠，新北市沒有中電北送的議題。

侯在坪林競選總部成立大會也指出，台灣的政治很複雜、沒是非，看到台下許多支持者拿國旗相挺，心中有很多感觸，台灣應該沒有分藍綠，只有一個顏色，就是大家手中拿著的「國旗」，讓大家一起愛台灣；另外，他也反酸蘇的假牙政策過時了，應該要與時俱進，讓年輕的、新的來做。

(中國時報)