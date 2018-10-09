批盧反空汙攏係假 綠被轟心虛

2018年10月09日 01:46 中國時報 郭建伸、盧金足／綜合報導

台中空汙議題發酵，民進黨立院黨團近來頻頻為台中市長林佳龍反擊對手盧秀燕。綠黨團昨舉行記者會，再批盧過去擔任立委20年，都未曾提出空汙防制法案，如今為選市長反空汙「攏係假」。

對此，盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，蔡英文總統錯誤的能源政策是始作俑者，林佳龍逃避的過客心態是無能幫凶；民進黨一再開記者會發揮空汙問題，一再老調重彈，只是暴露民進黨的心虛。

吳皇昇強調，光是選舉口水，無助空品改善，他套用林佳龍團隊的話，「奉勸民進黨要學盧秀燕，把民眾的健康擺在第一位」。

綠委何欣純指出，早從2013年馬政府時代就核定中火的空汙改善計畫，但國民黨未有積極作為，2014生煤使用量更高達1839萬頓，直到民進黨執政後、2017年才降低到1772萬頓；林佳龍擔任市長後，透過地方自治條例，管制中火的生煤使用許可量，從數據就可佐證有在治理空汙。

綠委林靜儀說，2016年民進黨執政後，曾在立法院召集會議，想找台電、中火、經濟部、台中市府討論空汙降載計畫，但未見到任何藍委參與，「完全沒有關注，現在選舉到了，她就突然覺得很重要了」。

林靜儀指出，國民黨過去從沒在乎如何改善中火及空汙，只用了一個騙民眾卻不敢發電的核四，指稱是「乾淨的能源」；現在民進黨要求2025成為非核家園，國民黨發現沒有核能可以騙人了，只好拿火力發電當成假想敵。

(中國時報)