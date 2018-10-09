郁慕明籲「讓台成為陸美非戰區」

2018年10月09日 01:46 中國時報 周毓翔 、王正寧／台北報導 、王正寧／台北報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）4日發表演說，對大陸提出多項指控，陸美關係更形緊繃。新黨主席郁慕明昨受本報專訪時指出，台灣應認清自己在國際間的角色，他建議政府，讓台灣走向和平之島，成為兩強角力間的非戰區。

在兩強之間 不能成「棋子」

郁慕明認為彭斯的演說降低自己身為副總統的格調，彭擔心大陸操作換美總統，與民進黨指控共產黨介入台灣選舉有何兩樣？以彭斯的高度，不該是指控大陸介入美國選舉，大陸登幾篇廣告就可能讓美國總統換人？是怕落選所以才質疑大陸？

郁慕明說，彭斯的演說，整體而言，是在強調美國仍想做世界第一強國，所以無法忍受由大陸來做領導。彭斯指控大陸的一帶一路是對亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲等輸出「債務外交」，但這與過去美國的馬歇爾計畫有何不同？美國的優越感、霸權心態表露無遺，顯露美國不接受別人取代其地位。

因此，郁慕明認為台灣在兩強之間的角色就特別重要，他強調，絕對不能成為「棋子」；美國的島鏈計畫正在潰散，菲律賓已不聽美國號令，南北韓也準備與大陸、俄羅斯開會，日本也希望有新的東北亞勢力組合，台灣人一定要了解，堡壘（島鏈）在的時候，台灣是門戶，當堡壘不在，哪算門戶？台灣一定要從國際局勢去思考生存之道。

從國際局勢思考生存之道

他建議台灣應該成為兩強之間的「中立區」，承認「一個中國」原則，以「一國兩府」各自管理；對內，是中華民國政府與中華人民共和國政府，對外，都是「一個中國」；台灣應放棄向美國買武器，如果兩岸關係和平穩定了，就不需要兵器，戰場不能在台灣。

郁慕明表示，小國家有小國家的生存之道，台灣人有創意、管理能力，可以成為東亞的矽谷，美中之間再怎麼衝突，台灣都要維持中間類似「桃花源」的存在，台灣應明確向中美說清楚，戰爭不能在台灣發生，不需要跟大陸作對，也要跟美國講清楚，不再需要向美國買軍備。台灣應該要成為非戰區，成為和平之島。

郁慕明說，台灣不能再封閉下去，台灣人的心態要轉變，兩岸要簽署和平協議，兩岸分享和平穩定成果，台灣可以在和平的環境下發展觀光、科技業，建設乾淨、發達的寶島，讓台灣走向兩岸和平相處的狀態。

(中國時報)