民進黨轉型正義 有如回到一黨獨大

2018年10月09日 01:46 中國時報 周毓翔 ／台北報導 王正寧、／台北報導

新黨也推動促轉，不過是促進轉型大計，而不是轉型正義！新黨黨主席郁慕明昨表示，民進黨不負責任，台灣需要轉型，但應該是思考台灣的生存之道，而不是轉型藉正義之名，回到過去時代，「恢復老蔣時代一黨獨大機制」；郁慕明直言，現在走到民主怎又回頭？所以才用促轉會這種黑機關搞轉型正義把國民黨都打成不正義。

郁慕明抨擊，民進黨政府現在大搞愚民政策，改教科書讓人民搞不懂，搞不懂就什麼都聽他的。因此，新黨推出促進轉型大計，而且設定，「2018到2020就是打假除亂、撥亂反正的最好時機。」

郁慕明強調，「我們是整體規劃，他們的正義不正義」，他表示，民進黨只是為了恢復一黨獨大機制，想盡辦法掌握政權，但不能有這樣的私心，應該為台灣人民思考，要有高度、深度，台灣要轉型，轉什麼型？就要積極考慮國際形勢，在美、中兩大之間，要扮演什麼角色。

對於兩岸關係，郁慕明指出，承認「九二共識」沒有什麼損失，但不接受的話損失一大堆。對於接受「九二共識」，好像沒尊嚴的說法，他說，「我本來就在這活著，人家又沒否定你，又沒被當二等國民，我承認一個中國，丟什麼臉？」

郁慕明說，「兩岸共同疆域是憲法訂的，不是我們創造的，有害了什麼人嗎？」只是尊重以前人訂的憲法，維護憲法的尊嚴。他表示，只有想靠日本建立國家的，才會因尊重中華民國憲法而損失尊嚴，對正常的人來說有什麼好損失尊嚴？

所以他表示，應該大方告訴選民，為了下一代幸福，有話直說，「九二共識」負面在哪裡，正面在哪裡，想通以後兩岸沒有戰爭，不要僵化，開放一點，為了下一代規劃大政方針，把向美國買的武器做為建設台灣的費用，一年幾千億建設，十年幾兆那是不得了。

(中國時報)