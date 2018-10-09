張忠謀國籍成台灣 尹啟銘怒批 這是什麼政府

2018年10月09日 01:46 中國時報 崔慈悌、張理國／台北報導

蔡英文總統已正式任命台積電創辦人張忠謀為APEC領袖代表，有網友發現，行政院科技會報網頁將張忠謀等國內顧問國籍全部標示為「台灣」，前經建會主委尹啟銘不滿地批評，「這是什麼樣的政府！」不過該網頁昨天已迅速刪除國籍名稱。

行政院則澄清「這是從2014年以來的誤植」，張忠謀的國籍為「美國」。發言人Kolas Yotaka說，前政府時期就將張忠謀的國籍誤植為「台灣」，張的國籍為「美國」，

希望外界不要將大小事都政治化。

尹啟銘獲知行政院說法後表示，在政院昨日要求科技會報速更新前，他看見的更新日期是今年9月28日，現在是蔡政府，網部有錯誤，蔡政府就該負責，為何又推給前政府，現在到底是誰執政？

張忠謀是行政院科技會報所聘任的外部委員和顧問，有網友上科技會報網頁查看張忠謀的學經歷，意外發現國內顧問的國籍全都標示為「台灣」。

據了解，張忠謀同時具有中華民國及美國國籍。

曾參與過多次科技會報的尹啟銘昨在臉書表達不滿，他貼出張忠謀、鄭崇華、陳文村等多位科技會報顧問的個人資料網頁，國籍全都寫著台灣。

尹啟銘強調自己要「檢舉行政院科技會報偽造文書、製造假新聞」，他說，這些人的國籍明明是中華民國，怎麼變成台灣，「這是什麼樣的政府？」

網友則在尹啟銘的貼文中留言「這是爭權奪利又自爽的政府」「已自行宣布台灣獨立？」，網友也力挺尹啟銘「當然要檢舉！」還有網友質疑，張忠謀去參加APEC是否會因此被標示為「中國台灣」。

在尹啟銘於臉書怒發文後，行政院迅速重更網頁，將原本國內外顧問的國籍部分全部刪除。

(中國時報)