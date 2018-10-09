要標出「中華民國」 真有這麼難嗎

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中國時報
崔慈悌

行政院科技會報將張忠謀的國籍標註為「台灣」，儘管行政院解釋這是從2014年馬政府時期就誤植至今，若非被網友踢爆，這個錯誤會一直存在，蔡政府成天怪媒體製造假消息，請問，政府官方網站如何解釋自己誤刊的「假消息」，全部推給前朝政府就卸責了嗎？

為了防杜假訊息、假新聞，政府擬祭出國安法來嚇阻，不過行政院光是昨天就被揪出兩個假新聞和假訊息，一個是環保署副署長詹順貴上周就傳出請辭，但環保署和行政院卻信誓旦旦說「子虛烏有」，詹臉書說明9月13日就遞出辭呈，無異打臉行政院「說謊」，另一個就是行政院科技會報顧問的國籍。

從科技會報原本提供的國內外顧問資料來看，外籍顧問的國籍都清楚標示國名，只有國內顧問是標示「台灣」。據了解，張忠謀擁有中華民國和美國等雙重國籍，外界關注的，並非張是美國籍或中華民國國籍，而是國內顧問的國籍明明是「中華民國」卻被標上「台灣」，有人質疑標示有誤，行政院卻說請勿泛政治化，行政院顯然是故意避重就輕。

科技會報在昨日更新網頁前，更新日期明載是今年9月28日，如果真如行政院所言是2014年就誤植，為何直到網友清查，才發現錯誤？

在引發爭議後，行政院昨晚已火速將科技會報網頁再度更新，不過這次卻是刪除國內外顧問的國籍標示，身為中華民國政府，要清楚標示「中華民國」真得這麼難嗎？

(中國時報)

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